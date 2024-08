Il Milan rinuncia ad un acquisto? Incastri e soluzioni, il punto della situazione

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Ecco il punto della situazione in Casa Milan, con il Diavolo pronto a nuovi colpi

Il prossimo 31 agosto andrà in archivio il calciomercato estivo. Un calciomercato che doveva servire a puntellare la rosa e così è stato fino a questo momento. Serviva un centravanti per il dopo Olivier Giroud e il Milan, perdendo Zirkzee, ha deciso di puntare tutto su Alvaro Morata.

Erano una necessità anche il centrale mancino e un nuovo terzino destro, per alzare il livello del reparto arretrato e così sono arrivati Pavlovic ed Emerson Royal. Il Diavolo sta dunque facendo le cose bene, ma la campagna rafforzamenti non è finita qui. Certamente arrivare un quarto colpo, quel centrocampista tanto atteso e il nome cerchiato in rosso è sicuramente quello di Youssouf Fofana. La trattativa vive una fase di stallo, con il Monaco che vorrebbe ben 35 milioni di euro. Troppi per un calciatore in scadenza. La pista non è stata certo abbandonata e c’è la convinzione che i francesi alla fine cederanno alle condizioni del Diavolo, ma si stanno valutando anche le alternative.

Un quarto colpo, a centrocampo, appare dunque certo, ma non è da escludere un quinto e un sesto affare. Il Milan, infatti, sta pensando anche ad un altro rinforzo in mediano e un altro in attacco. Servono, però, inevitabilmente le uscite di qualcuno e se non dovessero esserci, il calciomercato in entrata del Milan verosimilmente si chiuderebbe con quattro innesti. Samardzic così resta in attesa che uno tra Adli e Bennacer faccia le valigie.

Milan, in attacco non si cambia: Morata ha due vice

Situazione simile in attacco, dove un nuovo nove non potrà arrivare se Luka Jovic non lasciasse il Diavolo. Oggi così si sta facendo sempre più forte la possibilità che il reparto offensivo sia formato proprio dal serbo oltre chiaramente che da Alvaro Morata.

L’ex Fiorentina dopo il gol in America è chiamato a dare risposte anche contro il Monza e il Torino affinché questa ipotesi diventi realtà . Paulo Fonseca, inoltre, potrà contare come punta centrale anche su Noah Okafor, sul quale c’è ancora tanto da lavorare, ma con l’eventuale conferma di Alexis Saelemaekers, sempre più dentro agli schemi del portoghese, lo svizzero potrebbe trovare più spazio al centro, come vice Alvaro Morata. Luka Jovic, d’altronde, ha dimostrato di essere determinante soprattutto da subentrante. Senza un nuovo centravanti, dunque, il ruolo di vice dello spagnolo sarebbe ricoperto dal serbo e dallo svizzero, che lo scorso anno non hanno certo fatto mancare il loro apporto in termini realizzativi.