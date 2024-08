Ibrahimovic stoppa la cessione: non andrà ai bianconeri

Sembrava fatta per il suo trasferimento ai rivali ma l’intervento di Ibrahimovic ha bloccato tutto: l’ex bomber ha un piano preciso.

Nuovo incarico per Zlatan Ibrahimovic che ha deciso di legare il suo nome al Milan anche dopo aver smesso con il calcio giocato. Questo testimonia quanto il club rossonero sia entrato nel cuore dell’ex attaccante che in questa estate sta lavorando alacremente per fare di quella meneghina una squadra da scudetto. Il suo intervento è stato determinante per bloccare la trattativa.

Non solo entrate per il Milan che nell’ultimo periodo ha presentato alcuni nuovi acquisti decisamente degni nota. Gli ultimi nomi di grido sono quelli di Alvaro Morata, nuovo centravanti, e di Strahinja Pavlovic, roccioso difensore arrivato per essere subito titolare. A proposito di difesa, dopo l’arrivo del serbo qualcuno avrebbe storto il naso e starebbe pensando di andare via per non perdere la propria continuità in termini di presenze.

Prima c’è però bisogno di capire alcune cose ed è qui che l’intervento di Ibra è stato determinante: l’ex centravanti ha deciso di fermare tutto, niente ok da parte del Milan che sembra aver deciso di interrompere la trattativa a pochi passi dalla chiusura. Il motivo è finalmente chiaro.

Milan, Ibra ha detto no: rivoluzione in difesa

Sembrava tutto fatto e invece è arrivato il dietrofront, Malick Thiaw poteva diventare un nuovo giocatore bianconero. Occhi puntati sul difensore tedesco da parte del Newcastle che aveva offerto ai rossoneri una cifra vicina ai 35 milioni di euro, somma sicuramente ghiotta per il club ma c’è un problema con la difesa. Prima bisogna risolvere questo intoppo.

Gli investimenti fatti da parte del Milan sono stati importanti ma lasciar andare via un profilo come il suo rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Soprattutto dopo che nelle ultime ore si è fatta rovente un’altra trattativa: a cambiare tutto ci ha pensato il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus. Dopo i tanti no ricevuti, la Vecchia Signora ha deciso di cambiare obiettivo e di guardare in casa rossonera.

Offerta da 17 milioni da parte della compagine bianconera che in questo modo ha stravolto i piani del Milan. Nonostante la somma sia la metà rispetto a quella offerta dagli inglese per Thiaw, il Diavolo giudica Kalulu un esubero e per questo privarsi di lui non sarebbe poi un dramma. A suggerire questa mossa sarebbe stato proprio Ibra che, come detto, vuole che il suo club sia all’altezza delle primissime posizioni.