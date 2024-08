Liberali incanta anche San Siro: il Milan deve decidere, tre scenari possibili

Liberali continua a convincere, ma il suo futuro è tutto da scrivere: il Diavolo crede in lui, ma serve capire quale sia la scelta giusta

Nonostante il pessimismo che in questo periodo avvolge il calcio italiano, nel nostro paese il talento non manca. Basta solo saperlo trovare, farlo crescere per bene e crederci fino in fondo.

I tifosi del Milan in queste settimane hanno imparato a conoscere i tantissimi giovani italiani, destinati a diventare protagonisti del futuro. Francesco Camarda, il diamante più pure del Diavolo, non è certamente solo e lo abbiamo visto nel corso delle amichevoli dei rossoneri, ma anche nelle partite degli Europei delle categorie minori. Il giovane centravanti si è preso la scena al pari di Zeroli, Bartesaghi, Liberali e Torriani. Tutti italiani, tutti con un talento immenso.

Con la creazione del Milan Futuro avranno modo di crescere e di giocare tra i professionisti, ma allo stesso tempo chi è più meritevole potrà mettere nelle gambe qualche minuto con i grandi. Durante la Tournée americana lo hanno fatto Torriani, sempre più vice di Mike Maignan (in attesa del rientro Sportiello) e soprattutto Mattia Liberali.

La classe del 2007 di Lissone non è passata inosservata. E’ stata ammirata dai top team europei, che il giocatore è stato chiamato ad affrontare. Ha fatto il trequartista, mostrando tecnica, intelligenza tattica e soprattutto maturità. Tra i grandi non sembrava essere solo un minorenne. Non ha avuto paura di provare la giocata ed è riuscito a legare i reparti, abbassandosi, con grande disinvoltura. Anche ieri ci ha messo pochi secondi ad entrare in partita, prendendosi gli applausi di San Siro dopo un tunnel a Bondo del Monza. Una giocata d’alta scuola non fine a stessa.

Milan-Liberali, futuro da scrivere: i dubbi di Fonseca

Liberali ha dimostrato davvero di poterci stare tra i grandi. Liberali è calcio e Paulo Fonseca sa che non può essere ignorato: “Tutti i giovani che abbiamo, fanno parte della prima squadr. Lavoriamo insieme al Milan Futuro. Il problema adesso è che abbiamo tanti giocatori e può non esserci spazio per elementi come Liberali – ha affermato il mister dopo Milan-Monza -. E’ giusto farlo giocare quando c’è la possibilità, in alternativa c’è il Milan Futuro. Posso dire che giocatori come Liberali hanno qualità e bisogna fare attenzione alla loro crescita”.

Dalle parole di Fonseca l’idea su Liberali appare chiara: il fantasista sembra destinato a fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro. E’ evidente però che le possibilità di giocare con il tecnico portoghese potrebbero aumentare soprattutto se il Diavolo decidesse di non acquistare un altro trequartista come Samardzic.

Ma il club rossonero sta pensando anche ad un’altra ipotesi, quella di mandarlo in prestito, magari in un campionato più competitivo della Serie C. Il rischio, però, è che la sua ipotetica nuova squadra, non gli dia lo spazio che gli servirebbe per crescere e maturare. Il Milan è dunque difronte ad un bivio, ma la certezza è che il talento di Liberali è pronto a sbocciare totalmente.