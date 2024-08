Snobbato Sinner, il dato parla chiaro: tifosi senza parole

Al numero uno al mondo non resta che smentire il pronostico: tifosi di Sinner senza parole

Jannik Sinner a Cincinnati sta facendo il suo dovere da numero uno al mondo, lotterà fino alla fine per portare a casa un trofeo che sarebbe importantissimo. Per il morale, ma anche per la classifica Atp che necessita di essere difesa fino all’ultimo secondo. L’altoatesino vuole mettersi alle spalle l’ultimo periodo e per farlo dovrà lottare contro tutto e tutti.

Dopo il torneo statunitense ne arriverà un altro, l’ultimo Grande slam della stagione. Sinner agli Us Open di New York vorrà riscattare l’eliminazione al quarto turno dell’anno scorso, quando non era ancora al medesimo livello dei pesi massimi Alcaraz e Djokovic. Quest’edizione 2024 invece sarà affrontata in modo diverso, con l’azzurro che sfrutterà l’esperienza accumulata negli ultimi mesi fatti di gioie e dolori.

Tuttavia, i bookmakers più importanti non “credono” nella possibilità che Sinner trionfi anche sul cemento newyorchese. A Djokovic e Alcaraz va il favore del pronostico.

US Open, Sinner snobbato: Djokovic e Alcaraz favoriti per la vittoria

Il torneo statunitense, il più importante sul cemento, è l’ultimo Grande Slam della stagione, motivo per cui i migliori tennisti al mondo vogliono portarselo a casa. Inizierà il prossimo 29 agosto e terminerà l’8 settembre. Sinner è il favorito come Nole e Carlitos: sulla carta sono questi tre a giocarsi l’ultimo Slam, ma potenzialmente altri nomi potrebbero metterli in difficoltà (Medvedev, Rune, Rublev e così via). D’altronde il tennis è tutto fuorché uno sport facile da prevedere.

I pronostici, però, non sono tutti per l’italiano, anzi. Forse per via della non partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha sorpreso un po’ tutti. A detta infatti dei maggiori operatori del settore scommesse, sia Djokovic che Alcaraz avrebbero tutte le possibilità di vincere il torneo statunitense (sarebbe la seconda volta per lo spagnolo, la quinta per il serbo, detentore del titolo).

Secondo William Hill, nota agenzia internazionale, il pronostico è tutto per Alcaraz, quotato a 2,37, mentre Djokovic viaggia sui 2,87. Sinner è il terzo (3,25) davanti al russo Daniil Medvedev. Stesso discorso per Bwin: il secondo classificato a Parigi 2024 è quotato a 2,30, il serbo a 3,25 alla pari di Sinner.

Insomma, l’azzurro è tutto tranne che il favorito per la vittoria a New York: dovrà lottare contro due campioni oltre che con il destino per portare in Trentino il secondo Slam della sua carriera.