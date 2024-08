Scelta a sorpresa di Fonseca: titolare in Milan-Torino!

Il Milan è pronto a scendere in campo contro l’Udinese. Paulo Fonseca ha fatto le sue scelte: una sorprende più di altre

Il calciomercato del Milan va in archivio almeno per un giorno. Oggi dopo la conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, tutto il mondo rossonero penserà alla partita contro il Torino, la prima ufficiale della stagione a San Siro.

Ci sarà il pienone, con la Curva Sud, che tornerà a fare il tifo per il Milan. Paulo Fonseca è così pronto a regalare la prima gioia ai suoi tifosi e ha praticamente scelto la formazione che sfiderà i granata stasera alle 20.45. Una formazione che riparte da molte certezze come Theo Hernandez sulla sinistra e Mike Maignan tra i pali. La linea difensiva verrà completata da Davide Calabria (Emerson Royal non ci sarà per motivi burocratici), Fikayo Tomori e uno tra Thiaw e Gabbia. Il serbo Pavlovic, infatti, non è considerato ancora pronto per giocare dal primo minuto, al pari di Tiijani Reijnders, che si accomoderà in panchina. Paulo Fonseca ha spesso fatto giocare Ruben Loftus-Cheek come mediano e l’inglese inizierà proprio lì la sua stagione, lasciando spazio sulla trequarti a Christian Pulisic.

Milan, le scelte in attacco: Fonseca sorprende

L’americano è chiaramente una certezza del Milan. Un titolarissimo così come Rafa Leao, certi del posto sulla trequarti. Sulla destra, invece, c’è ancora qualche dubbio con Saelemaekers che prova il sorpasso ai danni di Chukwueze.

Proprio a ridosso della partita capiremo chi tra il belga, autore di uno splendido pre-campionato, tanto da convincere Fonseca a puntare su di lui per la stagione, e il nigeriano, che vuole far dimenticare l’annata complicata vissuta la scorsa stagione. Resta, dunque, un ultimo posto, lì in avanti. La logica direbbe Alvaro Morata, ma lo spagnolo come Pavlovic e Reijnders, pagare l’essersi unito alla squadra molto dopo rispetto ai compagni. Così Paulo Fonseca sta pensando seriamente di dare una maglia da titolare a Luka Jovic. L’estate del serbo è stata più che buona, tanto che il portoghese ha esaltato le doti del nuovo numero nove in conferenza stampa. L’ex Fiorentina ha così la possibilità di convincere pienamente il Milan a non puntare su un nuovo centravanti. Jovic vuole prendersi definitivamente il Diavolo. E’ l’occasione da sfruttare in pieno.