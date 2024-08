Li ha messi fuori ruolo, musi lunghi in casa Milan

Il debutto in campionato del Milan non è stato affatto soddisfacente e per alcuni giocatori la posizione in campo ha creato problemi

La stagione 2024/25 per il Milan è cominciata soltanto con un mezzo sorriso perché è arrivato appena un punto nel match di debutto in campionato contro il Torino. I rossoneri sono riusciti ad agguantare un 2-2 in extremis contro i granata davanti al pubblico amico di San Siro, un solo punto raccolto in classifica che non può certamente far felici i tifosi e tutto il gruppo allenato da Paulo Fonseca. Dopo un precampionato che lasciava ben sperare, adesso per il Diavolo c’è già da ripartire.

Il pareggio interno contro il Torino ha lasciato qualche grattacapo in casa rossonera soprattutto perché per alcuni giocatori si è trattato di una partita giocata in una posizione differente da quella in cui giocano abitualmente. Il mercato in entrata per il Milan sembra essersi chiuso con l’innesto di Youssouf Fofana dal Monaco anche se i tifosi sperano che possa esserci ancora un colpo a sorpresa nelle ultime ore. La chiusura della sessione estiva di mercato è fissata per la sera del 30 agosto.

Giocatori non contenti delle scelte di Fonseca: alcune posizioni non erano quelle abituali

Nella sfida di San Siro contro il Torino, che ha segnato l’esordio in questo nuovo campionato di Serie A per il Milan, si è fin da subito notata una formazione di partenza un po’ rimaneggiata. Sono infatti stati lasciati in panchina alcuni giocatori di peso come Theo Hernandez oppure i nuovi acquisti Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic (più ovviamente gli ultimi innesti Emerson Royal e Youssouf Fofana non ancora convocati per il loro arrivo troppo imminente rispetto alla partita).

Il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha schierato dal primo minuto Alexis Saelemaekers in una posizione non abituale per lui come quella di terzino sinistro e anche Ruben Loftus-Cheek ha dovuto giocare come mediano davanti alla difesa. Si è trattato di due scelte particolari da parte dell’allenatore portoghese che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca ai due giocatori.

Non giocando in ruoli naturali per loro, i due giocatori hanno fatto più fatica come ad esempio Saelemaekers che ha dovuto contenere le sgroppate di un velocissimo Bellanova. Queste decisioni non hanno fatto molto felici i calciatori e già dalla prossima partita che il Milan giocherà sabato a Parma, la speranza è che si veda una formazione più simile al solito grazie anche all’inserimento dei nuovi acquisti.