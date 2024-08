Scambio a centrocampo, il Milan piazza il colpo sul gong

Il Milan conta di tornare protagonista sul mercato. Possibile un colpo a centrocampo, volto a far sorridere Fonseca: lo scenario.

Il pareggio all’esordio contro il Torino ha lasciato l’amaro in bocca al Milan, rimessosi subito al lavoro allo scopo di preparare nel migliore dei modi la trasferta sul campo del Parma in programma sabato 24 agosto. Paulo Fonseca, nell’occasione, dovrà fare a meno di Alvaro Morata (out tre settimane a causa dell’infortunio rimediato in campo). Il club, al momento, non prevede di acquistare un sostituto dello spagnolo e, nei prossimi match, continuerà ad affidarsi a Luka Jovic e a Noah Okafor. Possibile, invece, l’arrivo di un rinforzo da destinare al centrocampo.

Il management, dopo l’acquisto di Youssouf Fofana, ritiene di avere a disposizione un reparto di comprovata qualità e ricca di giocatori di talento. Ora il prossimo passo consisterà nel trovare una sistemazione alternativa a Yacine Adli e a Tommaso Pobega, esclusi dalla lista dei convocati. Il francese, di recente, ha respinto le avance dell’Al-Shabab spiegando di voler continuare a giocare in Europa. La sua carriera potrebbe proseguire in Premier League, alla luce del concreto interesse mostrato dal Brentford e dal Leicester.

L’ex Torino, dal canto suo, può andare al Bologna piazzatosi in pole position ai danni della Fiorentina e del Genoa. Nel caso in cui uscisse pure Ismael Bennacer, allora il Milan tornerebbe a muoversi: nel mirino intanto, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è finito Manu Koné di proprietà del Borussia Monchengladbach. I tedeschi, fino a qualche settimana, chiedevano 30 milioni per lasciar partire il 23enne autore di 2 reti ed altrettanti assist nelle 25 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione. Ora, invece, si accontenterebbero di 20 cash più 5 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Milan, nuovo rinforzo per Fonseca: il piano dei rossoneri

I contatti tra le parti sono già scattati, con la pista destinata a diventare rovente a stretto giro di posta. Fonseca apprezza molto il classe 2001 (capace di ricoprire più ruoli in campo) ed ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per ingaggiarlo. Prima di piazzare l’offerta decisiva, però, sarà necessario vendere l’algerino diventato l’oggetto del desiderio dell’Al-Ittihad e dell’Al-Qadsiah.

Entrambe, però, vorrebbero spendere meno rispetto ai 50 previsti dalla clausola rescissoria. L’affare può andare in porto perché l’ex Empoli, pur avendo giocato titolare al debutto, è in possesso di caratteristiche tecnico-atletiche poco gradite a Fonseca. L’effetto domino sta per scattare. Il Milan va verso un altro lifting.