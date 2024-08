Sinner sbigottito, lo ha detto davvero: annuncio shock

Clamoroso retroscena su Jannik Sinner, lo ha detto davvero: l’annuncio shock sull’altoatesino stupisce i tifosi

Nonostante la sua giovane età, Jannik Sinner in carriera ha già visto di tutto. Ha dovuto affrontare polemiche di ogni tipo, grandi trionfi, infortuni improvvisi, adesso anche una caso di doping fortunatamente chiarito in fretta, ma che è servito a riaccendere l’astio di una parte del mondo del tennis nei suoi confronti. E la cosa che più stupisce è che, nonostante questo, il numero uno al mondo abbia dimostrato di avere una forza mentale così solida da riuscire a fargli superare agevolmente ogni tipo di complicazione extra-campo.

In un momento comunque delicato della sua carriera, in cui non mancano le ‘bordate’ nei suoi confronti anche da parte di colleghi, Sinner è però rimasto a bocca aperta. Ancora prima che la questione relativa al Costebol venisse a galla, ancora prima che la sentenza diventasse di dominio pubblico, Jannik era infatti finito nel mirino di un suo rivale.

Ed è successo, in particolare, subito dopo la finale di Cincinnati. Mentre l’azzurro era al settimo cielo per la vittoria di un 1000 che ha non solo risollevato la sua classifica, ma anche dato morale in vista dell’appuntamento più importante, gli US Open, qualcuno ha pensato bene di sparare a zero su di lui, con dichiarazioni che hanno fatto rapidamente il giro del mondo, diventando virali sui social.

Sinner sotto attacco: annuncio clamoroso, cosa ha detto il suo rivale

Non tutto nel mondo del tennis dovrebbe essere preso con troppa serietà. Questo almeno è ciò che ci hanno insegnato in passato alcuni grandi personaggi, da Dustin Brown a Ernests Gulbis, ed è questo che continua farci capire da qualche anno a questa parte anche Frances Tiafoe, un tennista fuori dagli schemi non solo per il modo di giocare, ma anche per degli atteggiamenti a dir poco bizzarri.

Più che un tennista, può sembrare a volte un istrionico cestista NBA, anche per il suo modo di porsi alle telecamere senza troppo rispetto per le convenzioni. Un modo di porsi che lo ha portato, subito dopo la sconfitta in finale con Sinner, a lasciarsi andare in conferenza stampa a dichiarazioni piuttosto clamorose, in grado di colpire nel segno i tifosi di Jannik.

In uno sport in cui ci si limita solitamente a fare i complimenti all’avversario, anche in maniera piuttosto formale, il 26enne tennista americano ha voluto andarci giù duro su Jannik, parlando di lui con toni a dir poco accesi: “Quel figlio di pu**ana non riesce a perdere. Ha un servizio ottimo, si muove alla grande, ha un ritmo di palla incredibile e non ti fa giocare nemmeno un colpo a ritmo medio“.

Parole che, seppur colorate qua e là da qualche epiteto non proprio elegante, sono in realtà un grande complimento nei confronti di Sinner, un attestato di ammirazione per un tennista che ha saputo mostrare al mondo intero il suo talento.

Davanti a una superiorità del genere, anche nella settimana migliore della sua carriera Tiafoe è stato costretto ad arrendersi, e ha voluto esorcizzare la sconfitta a modo suo, con un atteggiamento che ha sconvolto i puristi del mondo del tennis ma che, in fin dei conti, è quanto di più leggero e simpatico abbia sentito Sinner nei suoi confronti, almeno nelle ultime ore.