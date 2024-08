Fonseca, c’è già una data: non può fallire

Il nuovo ciclo del Milan è già ad un bivio: ultimatum in vista per Paulo Fonseca che ha un assoluto bisogno di vincere.

Altro che seconda stella sul petto per il Milan che di questo passo rischia di rimanere tagliata dalla lotta scudetto già dalle prime giornate. Solo un punto in due partite per gli uomini di Paulo Fonseca che dopo il pareggio arrivato in extremis contro il Torino, hanno ottenuto la prima sconfitta stagionale. La debacle del Tardini contro il Parma non farà dormire sonni tranquilli ai tifosi e nemmeno al tecnico.

Se c’è una cosa che hanno insegnato gli ultimi due campionati è che i primi mesi sono determinanti. Per questo rimanere indietro rischia di essere un grosso guaio per i rossoneri che hanno bisogno di rialzare la testa e di farlo in fretta. Nelle amichevoli il club di Fonseca sembrava molto più avanti e invece l’inizio ufficiale della stagione ha parlato di una realtà ben diversa.

Il tempo stringe e il nome dell’ex Roma è già finito nel vortice delle polemiche, i dubbi erano tanti ma in pochi si aspettavano un avvio così scioccante. Ora l’allenatore portoghese sa di dover rispondere, arrivare alla pausa con una vittoria è fondamentale ma è dopo la sosta per la nazionali che Fonseca sarà costretto a fare risultati.

Fonseca non rischia l’esonero, ma le prossime tre partite sono fondamentali

Quelle due settimane saranno determinanti per il club che spera di fare di settembre il mese della svolta, soprattutto in vista del derby che non può essere perso. Il prossimo mese saranno esattamente due anni che il Milan non vince una stracittadina e il primo obiettivo del mister è proprio quello di permettere ai tifosi di tornare a festeggiare. Dal 3 settembre del 2022, all’epoca i rossoneri ebbero la meglio per 3-2, sono arrivate solo sconfitte e alcune di queste sono state anche piuttosto pesanti.

Come ad esempio quelle arrivate nel doppio confronto valevole per le semifinali di Champions League. Insomma, per i tifosi meneghini la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 22 settembre. Giorno in cui i campioni d’Italia in carica ospiteranno, per così dire, la compagine di Fonseca. Prima di allora, però, il Milan avrà altri due test da superare.

Il primo è quello con la Lazio di sabato 31 agosto, anche i biancocelesti sono sembrati in alto mare dopo le prime uscite, e poi al rientro dopo la pausa ci sarà il Venezia. Ma è chiaro che, anche in caso di risultati negativi, il Milan non manderà via Fonseca: il portoghese ha firmato un contratto di tre anni e 4 milioni a stagione, un vero e proprio investimento che i rossoneri non hanno intenzione di buttar via dopo un solo mese.