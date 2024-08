“Esonero immediato”, annuncio che scuote il Milan

Non è sicuramente un momento facile per il Milan dopo il solo punto conquistato nelle prime due gare: Fonseca rischia già?

Un solo punto nelle prime due giornate, oltretutto arrivato dopo una rimonta nel finale del match contro il Torino. L’inizio di campionato del Milan di Paulo Fonseca è davvero da incubo: dopo il 2-2 agguantato con le unghie e con i denti nell’esordio a San Siro è arrivato il primo ko. Al Tardini di Parma hanno avuto la meglio i gialloblu di Fabio Pecchia grazie alle reti di Man e Cancellieri (in mezzo il temporaneo gol del pareggio di Pulisic).

Le ottime prestazioni nel precampionato contro alcune delle migliori squadre d’Europa avevano forse illuso un po’ troppo l’ambiente. Sono bastate le prime due partite stagionali per riportare tutti con i piedi per terra: ma cosa succederà adesso? Chiaramente è troppo presto per immaginare ribaltoni ma qualche voce è cominciata comunque a circolare. La società ha piena fiducia in Fonseca ma è chiaro che se i risultati dovessero tardare ad arrivare non si potrebbe escludere nulla.

Ciccio Graziani avvisa Fonseca: “Senza risultati, bisogna cambiare”

Nel frattempo c’è chi se la prende direttamente con l’allenatore portoghese per il brutto avvio del Milan. Ciccio Graziani ha parlato molto chiaro a Sportmediaset: i rossoneri non possono permettersi di perdere tempo. “Se la squadra non recepisce bene i temi tattici e l’idea del proprio tecnico bisogna cambiare da subito – le dure parole di Graziani – Il calcio non ha memoria, il calcio è fatto di risultati immediati“.

Il volto noto di Sportmediaset sottolinea poi di augurarsi che le cose possano cominciare ad andare bene con Fonseca in panchina, ma se il Milan dovesse steccare anche la prossima – a Roma contro la Lazio – il cambio di guida tecnica dovrebbe diventare un’ipotesi su cui ragionare seriamente. Ciccio Graziani critica anche Rafael Leao per il gesto del dito davanti alla bocca in occasione del pareggio del Diavolo, anche se l’attaccante ha già chiarito che non era rivolto al settore dei tifosi rossoneri.

Ma in caso di esonero di Paulo Fonseca chi potrebbe sedersi sulla panchina del Milan? Uno dei nomi che circola di più in queste ore è quello di Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus. I bookmakers non escludono nemmeno un clamoroso ritorno di Stefano Pioli, anche lui senza panchina dopo l’addio al Milan.