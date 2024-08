Origi e Ballo-Touré ancora sul groppone: il Milan può risolverla così

Il calciomercato del Milan in queste ore è dedicato soprattutto alle cessioni. Il Diavolo deve ancora liberarsi di Origi e Ballo-Toure: la situazione

Non è ancora chiuso il calciomercato del Milan, soprattutto quello in uscita. I tifosi rossoneri sperano ancora in un colpo che possa magari migliorare il reparto offensivo, ma in questo momento le attenzioni principali della dirigenza sono sui giocatori in esubero.

E’ vero che il Diavolo sta trattando con l’Ajax l’acquisto di Silvano Vos, ma è soprattutto concentrato sugli elementi che devono ancora lasciare Milanello. Queste sono le ore di Yacine Adli, che ha detto sì alla Fiorentina e si appresta a svuotare l’armadietto per trasferirsi a Firenze. Un affare che è pronto ad andare in porto in prestito con diritto di riscatto. Continua dunque l’opera di snellimento di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, che salutano un altro calciatore dopo aver detto addio a Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, che hanno lasciato il centro sportivo di Carnago per vestire rispettivamente le maglie della Juventus di Thiago Motta e del Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambi giocheranno così la Champions League.

Calciomercato Milan, Origi e Ballo-Toure via: così il Diavolo li saluta

Ma la lista dei partenti in casa Milan continua ad essere lunga. Sarebbero dovuti essere i primi a fare le valigie e invece, Fode Ballo-Toure e Divock Origi sono ancora a Milanello ad allenarsi a parte, lontani dalla prima squadra. Era stato Zlatan Ibrahimovic ad annunciare che il terzino franco-senegalase e l’attaccante belga non facessero parte del progetto rossonero.

Il tempo passato da quelle dichiarazioni non è certo poco, ma non è bastato per trovare una sistemazione. In realtà di offerte per i due giocatori ne sono arrivate. E’ stato l’ex Monaco ad essere stato più vicino all’addio, con l’accordo trovato tra il Milan e il Saint’Etienne: Ballo-Touré aveva anche detto sì al club francese, ma poi non è stata trovata l’intesa economica. Il terzino ha voglia di continuare a giocare in Europa e le offerte che sono arrivate dalla Turchia non sono state, al momento, dunque, prese in considerazione. Origi, invece, ha ricevuto proposte dal mondo arabo e dagli Stati Uniti, ma nessuno accordo. E’ probabile, dunque, che i due giocatori a poche ore dalla chiusura del mercato decidano di rescindere il contratto con il Milan, con buonuscita, per poi trovare una soluzione successivamente.