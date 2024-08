Djokovic lo ha fatto davvero: tifosi senza parole

Novak Djokovic è veramente inarrestabile. Quello di cui è stato capace è incredibile, anche i tifosi stentano a realizzare che sia successo.

Novak Djokovic non giocava sul cemento da sei mesi. Ci ha messo un po’ a carburare e a riprendere confidenza con la superficie su cui ha sempre brillato, ma è comunque riuscito, pur tra alti e bassi, a liquidare la pratica Radu Albot abbastanza in fretta. Con la fame e la tenacia di sempre.

È sempre il tennista, del resto, che qualche settimana fa si è aggiudicato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. Non ci si poteva certo aspettare che abdicasse al primo turno degli Us Open contro un avversario che era perfettamente alla sua portata. Non ci sorprende affatto, quindi, che nei suoi occhi brilli quella fiamma che gli ha permesso di vincere, negli anni, oltre 20 Slam.

E altri ancora, probabilmente, ne vincerà, considerando che l’ex numero 1 del mondo, almeno per il momento, non ha la benché minima intenzione di ritirarsi. Sbagliava chi credeva, prima delle Olimpiadi, che fosse in declino, perché al di là delle Alpi ha dimostrato che non è ancora giunta l’ora di chiudere la sua straordinaria carriera. E poco importa che il suo palmares sia invidiabile e che abbia vinto praticamente tutto: Nole dev’essere dell’idea che si può sempre fare meglio. Che di record non ne è mai sazio.

Inarrestabile Nole: ennesimo record

L’ultimo lo ha raggiunto proprio al termine della partita d’esordio allo Slam a stelle e strisce. In quel momento, Djokovic ha raggiunto nientepopodimeno che Roger Federer, che aveva chiuso la sua carriera con 89 vittorie complessive collezionate agli Us Open. Le stesse che Nole ha in tasca oggi, ma non è finita qui.

Nel caso in cui il tennista serbo arrivasse in fondo al torneo e giocasse al Flushing Meadows anche il prossimo anno, ci sono buone chance che diventi il campione ad aver vinto più match sul cemento newyorkese. Supererebbe, eventualmente, anche il leggendario Jimmy Connors, che su quel campo ha esultato, udite udite, per ben 98 volte nell’arco della sua straordinaria carriera nel tennis. Un’ipotesi che, già così, ha mandato i tifosi di Nole in brodo di giuggiole.

Certo è che ce la metterà tutta, dal canto suo, per mettere il sigillo su quest’altra, titanica, impresa. Soprattutto se, come auspica, continuerà a ritrovarsi davanti i fenomeni della nuova generazione, Carlos Alcaraz in primis. Relativamente a loro, ha ammesso nella Grande Mela, ha chiaramente confessato che il fatto che vogliano batterlo risveglia in lui “una motivazione speciale”. “Risveglia la bestia in me”, ha aggiunto Novak, rendendo bene l’idea di come il sacro fuoco del tennis ancora bruci nei suoi muscoli.