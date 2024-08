“Tiriamo su questo Milan?”, Baresi risponde a Capello: parole da applausi

Baresi ha replicato a una precisa domanda di Capello dopo il sorteggio di Champions: l’ex difensore ha detto qualcosa che i giocatori attuali dovrebbero ascoltare bene.

La stagione del Milan non è cominciata bene: un pareggio contro il Torino a San Siro e una sconfitta a Parma nelle prime due giornate della Serie A 2024/2025. Un deciso passo indietro rispetto alle buone impressioni che la squadra di Paulo Fonseca aveva dato nelle amichevoli pre-campionato.

A colpire in negativo è stato soprattutto il KO allo stadio Ennio Tardini, dove i rossoneri hanno messo in campo una prestazione davvero pessima. Alcuni giocatori sono stati veramente imbarazzanti per l’atteggiamento che hanno avuto e gli errori che hanno commesso. È un peccato, perché si può perdere, ma bisognerebbe farlo maniera dignitosa dopo aver dato tutto. Farlo in quel modo non è accettabile e ha colto di sorpresa anche lo stesso Fonseca, che durante gli allenamenti a Milanello vedeva un gruppo diverso da quello che ha poi deluso a Parma.

Milan deludente: la replica di Baresi a Capello

Sabato il Milan affronterà la Lazio a Roma e sarà una grande occasione per reagire a un inizio di Serie A molto al di sotto delle aspettative. Vincere allo stadio Olimpico con una buona prestazione sarebbe un bel segnale e spazzerebbe via, almeno momentaneamente, tutte le critiche che si sono abbattute su giocatori, allenatore e dirigenza.

Nella giornata di giovedì si è svolto l’atteso sorteggio del girone unico della nuova Champions League, che prevede un totale di 36 squadre con ciascuna che ne affronterà altre otto in partita unica (niente andata-ritorno). Il Milan se la dovrà vedere con Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta), Club Brugge (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (trasferta), Girona (casa), Slovan Liberec (trasferta).

A rappresentare il club nel Principato di Monaco c’era anche Franco Baresi, vice-presidente onorario e leggenda rossonera. Presentatosi ai microfoni di Sky Sport, ha risposto a una precisa domanda del suo ex allenatore Fabio Capello: “Tiriamo su questo Milan?“.

Le parole di Baresi andrebbero ben ascoltate di giocatori della squadra di Fonseca: “Sicuramente non pensavamo di iniziare in questo modo – ha replicato – ma il Milan ha qualità. Possiamo riprenderci. Dobbiamo sapere che non dobbiamo mai sottovalutare nessuno, perché ogni partita ha delle insidie. Credo che l’atteggiamento, il comportamento, la disponibilità, lo spirito non devono mai mancare. Nel campionato italiano le insidie ci sono sempre, quindi bisogna stare sempre attenti. Magari serve resettare le prime due partite e ricominciare da capo, facendo sì che vengano fuori i nostri valori e le nostre qualità“.