Milan, il calendario di Champions: giorno e orario di tutte le partite europeo

Ecco quando si giocheranno le otto sfide di Champions League del Milan. Il primo match è in programma a San Siro

Ora è davvero tutto pronto per la Champions League. Il Milan di Paulo Fonseca inizierà la propria avventura europea martedì 17 settembre, tra le mura amiche di San Siro.

Nella giornata di giovedì i rossoneri hanno conosciuto le loro otto avversarie e pochi minuti fa, sabato 31 agosto, la UEFA ha stabilito il calendario tanto atteso dai tifosi, che ora possono finalmente organizzarsi per le trasferte. Ma come detto, il Milan inizierà davanti al proprio pubblico.

La prima partita è subito tra le più complicate: martedì 17 settembre, dopo la sfida contro il Venezia in campionato, si ospiterà, infatti, il Liverpool di Federico Chiesa. Calcio di ‘inizio fissato alle ore 21.00.

Bisognerà aspettare il primo ottobre per tornare in campo, stavolta in trasferta, a Leverkusen, contro il Bayer. Anche in questo caso la partita avrà inizio alle 21.00. E’ fissato per le 18.45, martedì 22 ottobre, invece, il kick-off di Milan-Club Brugge, match da vincere a tutti i costi dopo un inizio davvero complicato e visto che il 5 novembre si andrà poi a Madrid per giocare contro i campioni d’Europa del Real. Anche in questo caso via alle ore 21.00.

Milan, altre quattro sfide: due a gennaio

Dopo le quattro giornate si tireranno certamente le somme. Una classifica complicata non pregiudicherebbe, però, nulla, visto che le successive quattro sfide saranno con avversari, sulla carta, più abbordabili.

Si tornerà in campo, ancora in trasferta, il 26 novembre alle ore 18.45, contro lo Slovan a Bratislava, prima di ospitare la Stella Rossa (mercoledì 11 dicembre ale 21.00). Contro i serbi si chiuderà così il 2024, ma la Champions League avrà ancora altri due turni, a gennaio. Per il Diavolo ci sarà così il Girona, che ha sorpreso tutti in Spagna, la scorsa stagione, mercoledì 22 alle 21.00. I conti finali, però, si faranno solamente mercoledì 29, quando i rossoneri voleranno a Zagabria per affrontare la Dinamo.

Ecco il calendario completo del Milan in Champions League:

Prima GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool

Seconda GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

Terza GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

Quarta GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

Quinta GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

Sesta GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

Settiva GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

Ottava GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan