Il vice Theo Hernandez a gennaio: arriva con lo scambio

Sono ormai anni che il Milan non ha un vice Theo Hernandez all’altezza della situazione e Terracciano non ha certo entusiasmato

In due partite su tre, Paulo Fonseca ha deciso di lasciare in panchina Theo Hernandez, decidendo di affidarsi ad altri calciatori. Non è stato Jimenez a prendere il posto del francese, come aveva lasciato intendere Zlatan Ibrahimovic, bensì Alexis Saelemaekers e Filippo Terracciano.

In entrambi casi l’esperimento non ha per nulla funzionato. Sia il belga, certamente adattato in quel ruolo, è stato messo in difficoltà da Bellanova. Non è riuscito a fare bene nemmeno l’italiano, che durante il calciomercato estivo è stato ad un passo dal lasciare il Milan. Era infatti arrivato il semaforo vedere per la cessione in prestito dell’italiano da parte del club rossonero, ma le proposte di Como e Monza sono state rispedite al mittente. Così non ci sono dubbi sul fatto, che almeno fino a gennaio, sarà l’ex Verona a svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez.

Poi ci sarà il calciomercato e se dovesse essere necessario, si interverrà per mettere in rosa un nuovo calciatore, magari italiano, che non va ad occupare un posto nella lista stranieri già ampiamente occupata. Così attenzione al mercato di Serie A, con qualche calciatore che potrebbe presto tornare di moda.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Parisi

Attenzione così a Fabiano Parisi, scaricato di fatto da Palladino, che non ha perso tempo a mandare in campo Gosens.

L’italiano, così, con l’arrivo del tedesco è scivolato indietro nelle gerarchie, tanto da diventare, di fatto, una terza scelta. Difficile da digerire ed è dunque molto probabile che a gennaio faccia le valigie. Chissà che non possa essere il Milan la sua destinazione. La Fiorentina non avrebbe problemi a concedere il prestito con diritto di riscatto per il terzino ex Empoli. Un riscatto, magari, fissato a cifre simili a quelle di Yacine Adli, così da mettere in piedi, poi, uno scambio tra i due. Al momento è solo un’idea di mercato che non può certamente essere scartata. Parisi può essere valutato anche dalla Juventus, che ha ottimi rapporti con i Viola, come dimostrano i diversi affari. Per l’ex Empoli dunque si prospetta un futuro lontano da Firenze e magari in una big del nord Italia.