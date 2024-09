Il Milan se ne è innamorato: tre gioielli del Parma nel mirino

Prosegue la linea del Milan degli ultimi anni. Il club rossonero osserva i talenti più interessanti del nostro campionato.

Il campionato di Serie A vive la consueta sosta per le Nazionali e i primi match sono stati tutt’altro che positivi. Due punti in tre partite, un rendimento sotto le attese per il Milan di Fonseca, la squadra ha disputato un buon precampionato ma l’inizio non è sotto i migliori auspici.

Due pareggi, uno raggiunto solo nel finale contro il Torino e poi il ko contro il Parma, un 2 a 1 che poteva avere un esito anche maggiore con i Ducali che hanno creato non poche difficoltà alla squadra rossonera. La formazione di Pecchia è una delle rivelazioni della stagione, ha impressionato sia contro il Milan che contro il Napoli dove ha sfiorato la clamorosa impresa.

Solo l’espulsione di Suzuki ha cambiato la gara, il Parma è rimasto senza portiere e il Napoli ha ribaltato la gara nel finale con le reti di Lukaku e Anguissa. Sia al Maradona che in casa con il Milan la formazione ducale ha messo in mostra diversi nomi interessanti e secondo alcune indiscrezioni avrebbe messo nel mirino alcuni giovani del Parma.

Negli ultimi anni la società rossonera ha avuto idee di mercato ben precise, il Milan è attento ai giovani, segue una linea giovane ed ha messo nel mirino alcuni talenti del club di Pecchia, nello specifico tre gioielli che hanno iniziato alla grande la stagione in corso.

Mercato Milan, occhio al triplo colpo dal Parma

Il Milan osserva con attenzione quello che succede in casa Parma e monitora in particolare tre talenti del club neo promosso in serie A. Il difensore Coulibaly, il centrocampista spagnolo Bernabè e l’attaccante Dennis Man, giocatore andato a segno proprio con la formazione rossonera.

I tre sono in rampa di lancio ed hanno offerto prestazioni piuttosto interessanti, la loro valutazione è in crescita e la società osserva, consapevole che difficilmente i giocatori andranno via a gennaio e che potrebbero partire solo a fine stagione. Intriga particolarmente l’attaccante rumeno, giocatore che può fare sia da esterno che da prima punta e che viene osservato da Ibra con molta attenzione.

La stagione è appena cominciata, il Milan pensa ai prossimi impegni e al rientro dalla sosta il club necessita assolutamente di vittorie. Allo stesso tempo la società si guarda intorno e pensa al mercato, occhio a possibili affari che intrigano e non poco il club rossonero.