Il no è secco, niente cessione anche a gennaio

Arriva una decisione importante da parte della società che non accetterà di cedere due gioielli anche a gennaio: tifosi contenti

Dopo aver condotto un mercato piuttosto altalenante durante l’estate, il Milan si è ritrovato ad avere alcuni problemi nel trovare la quadra tattica. Fonseca sta cercando di risolvere i problemi durante la sosta e non vuole perdere nessuno dei componenti della rosa.

Il Milan guarda al presente ma anche al futuro, per cercare di mantenere un’alta competitività anche negli anni a venire. Il mercato estivo è stato positivo per certi versi, meno per altri, con la sensazione che manchi qualcosa alla rosa di Fonseca per essere competitiva ai massimi livelli. Quel qualcosa che non è arrivato dagli acquisti può essere però trovato nel settore giovanile. Il Milan è stata la terza società italiana a creare una seconda squadra, da far giocare in Serie C. Il Milan Futuro, dopo la Next Gen della Juventus e l’Atalanta U23, è la terza società italiana a varare questo progetto.

Un modo per far crescere i tanti giovani che si stanno affacciando al grande calcio. Dopo un periodo con pochi nazionali italiani tra le fila rossonere, ora il trend sembra essere invertito. Se non per il presente, c’è una grande attesa per il futuro. In rampa di lancio c’è gente come Camarda, su cui tutti sono pronti a scommettere. Il centravanti classe 2007 ha vinto l’Europeo U17 quest’anno e si sta candidando al ruolo di terzo attaccante, dietro Morata e Abraham.

Il Milan ha deciso: niente prestito a gennaio per Zeroli e Bartesaghi

Come Camarda ci sono anche altri ragazzi di grande valore nel vivaio del Milan. Si parla benissimo di Lorenzo Torriani, Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Davide Bartesaghi, tutti compresi come data di nascita tra il 2005 e il 2007. Molte richieste sono arrivate nel corso dell’estate, sia a titolo definitivo che in prestito. Moncada e Furlani le hanno rispedite tutte al mittente, pensando di investire su di loro per il futuro.

Nella seconda squadra c’è posto per tutti, per maturare quell’esperienza necessaria al grande salto. Anche a gennaio gente come Zeroli e Bartesaghi sono destinati a non essere girati in prestito ma a rimanere a Milanello.

Il centrocampista centrale e il terzino sinistro, già punti fermi della Nazionale Under 20, potranno avere delle chance di allenarsi anche con la prima squadra e di offrire alcune soluzioni aggiuntive a Fonseca. I rossoneri varano la linea verde.