Fonseca cambia il Milan: novità in difesa

Paulo Fonseca pensa a dei cambi per blindare il suo Milan e trovare finalmente la prima vittoria stagionale. Le idee del mister

Si fa sul serio in Casa Milan. La squadra rossonera ieri ha iniziato a preparare, con i nazionali europei rientrati alla base, la sfida contro il Venezia. Oggi toccherà agli americani, Pulisic e Musah, e a Samu Chukwueze presentarsi a Milanello, e il tecnico portoghese potrà finalmente capire chi è pronto a giocare con la squadra di Eusebio Di Francesco.

Tra i convocati ci sarà Alvaro Morata, che ieri ha riabbracciato finalmente il gruppo. Lo spagnolo ha tanta voglia di aiutare la propria squadra, ma sabato partirà dalla panchina. Fonseca è pronto, infatti, a dare spazio a Tammy Abraham, che si è allenato bene in questi giorni e già contro la Lazio ha dimostrato di poter avere una buona intesa con Rafa Leao. Per l’ex Atletico Madrid ci sarà qualche minuto, per riassaporare il campo, per poi giocare un spezzone più ampio contro il Liverpool, martedì prossimo. L’obiettivo, d’altronde, non è un segreto, è quello di esserci dall’inizio contro l’Inter. Il derby è la sua sfida, Morata ama i big match e ha voglia di lasciare il segno fin dall’inizio.

La squadra contro il Venezia appare così davvero fatta, con Fonseca che ha pochi dubbi. Se Pulisic sta bene completerà il tridente con Abraham e Leao. Alle loro spalle, se non deciderà di cambiare modulo, ecco Loftus-Cheek, con Reijnders e Fofana più indietro. Non ci sono alternative. Qualche dubbio può esserci, invece, in difesa.

Milan, il puto sulla difesa: scalpita Gabbia

E’ ancora a zero minuti dopo tre partite di campionato, ma è tempo di mandare in campo Matteo Gabbia. Paulo Fonseca ci sta pensando. Il centrale italiano è stato indubbiamente il migliore del finale della scorsa stagione, ma contro Torino, Parma e Lazio non ha trovato spazio e il Diavolo ha subito ben sei gol.

Molto probabilmente con l’ex Villarreal sarebbe cambiato poco, ma alla vigilia del match dell’Olimpico, il tecnico portoghese lo ha provato tra i titolari. E’ plausibile che contro il Venezia giochi lui, con Pavlovic, che al momento appare insostituibile. Tomori potrebbe così tornare contro il Liverpool. E’ un’idea alla quale sta pensando seriamente Fonseca. Al momento, invece, è out Malick Thiaw, che anche ieri si è allenato a parte, svolgendo un lavoro differenziato. Oggi ne sapremo di più in merito alle sue condizioni. Sugli esterni, Theo Hernandez è pronto a tornare titolare sulla sinistra, sulla destra, invece, il ballottaggio tra Calabria e Emerson-Royal è aperto.