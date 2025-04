La scelta cade su De Rossi, ritorno in Serie A immediato

De Rossi può tornare ad allenare subito in Serie A: tutto pronto per la prossima stagione, tre squadre lo cercano

La delusione per l’esonero dalla Roma dopo solo quattro giornate, e dopo aver lavorato e programmato un’intera sessione di calciomercato estivo, Daniele De Rossi si è preso un lungo tempo per riflettere. Per tutta la stagione è rimasto senza squadra: una scelta sua per riordinare le idee, aggiornarsi e prepararsi al meglio per il ritorno in panchina. Che sembra inevitabile in vista della prossima stagione. Nel frattempo è diventato proprietario e presidente dell’Ostia Mare, club di Serie D dove ha trascorso alcuni anni da giovanissimo prima di trasferirsi alla Roma (dove è rimasto per tutta la carriera da calciatore).

Il suo destino però è tornare in panchina, come lui stesso ha detto in una recente intervista. De Rossi ha preso il posto di Mourinho a gennaio 2024 e con ottimi risultati: ne sa qualcosa anche il Milan, eliminato da lui e dalla sua Roma ai quarti di finale di Europa League. A settembre l’assurda decisione della società giallorossa di esonerarlo ma adesso è pronto per il ritorno in panchina.

De Rossi ritorna in Serie A, tre opzioni

De Rossi potrebbe tornare ad allenare subito in Serie A. In caso di salvezza, l’ex centrocampista può diventare un’opzione concreta per Lecce, Como e Cagliari. Ai pugliesi adesso c’è Marco Giampaolo, che sta facendo sicuramente un ottimo lavoro ma c’è ancora il forte rischio retrocessione: ha soltanto due punti in più dell’Empoli che è terzultima. Più avanti, e quindi con più certezze salvezza, c’è il Cagliari, al momento allenato da Davide Nicola.

Potrebbe regalare maggiori soddisfazioni l’eventuale sostituzione di Fabregas sulla panchina del Como. A meno di colpi di scena, lo spagnolo a giugno lascerà la squadra: sembra pronto per fare il grande salto e ci sono già squadre importanti che lo cercano, fra cui anche il Milan. A quel punto il Como avrebbe bisogno di un sostituto e De Rossi può diventare una interessantissima soluzione. Vedremo cosa accadrà, anche perché per l’ex centrocampista potrebbero aprirsi anche altre porte, magari all’estero.

Negli ultimi giorni, ad esempio, si è parlato di Wolverhampton in Premier League, un’idea che potrebbe stuzzicarlo e non poco e per questo bisogna tenere una porta aperta. In Serie A occhio anche a clamorosi ribaltoni per squadre di medio-alta classifica: a fine stagione la Fiorentina potrebbe separarsi da Palladino, e a quel punto De Rossi potrebbe diventare un’opzione seria anche per la viola.