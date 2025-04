Scelta fatta in extremis: sorpresa per Milan-Fiorentina, ci sarà

Buone notizie da Milanello in vista del match contro la Fiorentina: recupero in extremis, è convocato per la gara

Mancano poche ore alla partita fra Milan e Fiorentina di campionato. Una sfida molto importante, se non addirittura decisiva per l’Europa: la Champions League è ormai troppo lontana, ma la squadra rossonera può ancora sperare di rientrare in corsa per l’Europa League (raggiungibile anche tramite la Coppa Italia). Ecco perché la sfida coi viola, in programma questa sera a San Siro, è fondamentale: è necessario vincere per rimanere in vita, altrimenti sarà solo l’ennesima grossa delusione che il Milan regalerà ai suoi tifosi.

I rossoneri sono reduci dalle fatiche di Coppa Italia di soli due giorni fa, ma la squadra è da un mese che gioca senza altri impegni e con anche una sosta di mezzo: non ci sono alibi, insomma. Per quanto riguarda la formazione, Sergio Conceicao dovrà fare a meno di Alex Jimenez squalificato: al suo posto possibile chance per Chukwueze, con Pulisic confermato da trequartista, ma è forte anche la candidatura di Joao Felix. Dubbi su Musah, che si è allenato a parte nella giornata di ieri. Ma intanto dalla lista dei convocati arriva una importante notizie.

Milan-Fiorentina, recupero in extremis

Ieri vi abbiamo raccontato del problema accusato da Tijjani Reijnders: l’olandese non ha concluso l’allenamento per un’indisposizione ed era dato in forte rischio per la partita di oggi contro la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, il giocatore però è riuscito a recuperare in extremis ed è stato inserito nella lista dei convocati per la partita di oggi contro la Fiorentina.

Reijnders è quindi a disposizione di Conceicao per la gara di oggi, bisognerà però capire se scenderà in campo da titolare o se l’allenatore preferirà preservarlo, magari inserendolo a gara in corso. L‘olandese è un giocatore troppo importante per il Milan e, considerando anche il peso della partita, è probabile che alla fine, anche se non al meglio della condizione, sarà in campo dal primo minuto al fianco di Fofana in mezzo al campo oppure qualche metro più avanti con Bondo insieme al francese (migliore in campo nel derby di mercoledì).

Insomma, la notizia importante è che Reijnders ci sarà: l’ex AZ Alkmaar è una delle pochissime note liete di questa stagione ed è un giocatore fondamentale per il suo impatto con gol e assist. Completano la formazione Abraham in attacco e il rispolverato Tomori in difesa. A meno di colpi di scena, saranno queste le scelte di formazione di COnceicao.