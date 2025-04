Il Milan ha già deciso chi cedere, terrà solo due dei centrali difensivi in rosa

Rivoluzione in difesa per la prossima estate: il Milan ha già deciso di tenere, resteranno in rosa soltanto due centrali

Ribaltone in casa rossonera: quando sembrava ormai fatta per l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo, l’accordo è saltato. A meno di clamorosi ribaltoni, l’ex Juventus non diventerà un nuovo dirigente dei rossoneri. La scelta, a quanto pare, è del club di via Aldo Rossi, ed è molto sorprendente: difficile pensare che la causa sia legata all’inchiesta Prisma, che era una cosa nota da molto tempo, ma è più probabile che sia un profilo che va troppo oltre quelli che sono i paletti imposti da Giorgio Furlani.

Ora tornano in auge i nomi di Igli Tare e Tony D’Amico, ma a questo punto non si possono escludere nomi a sorpresa e mai usciti finora. A prescindere da chi sarà il direttore sportivo, il Milan delle scelte le ha già prese per quanto riguarda il prossimo mercato. Nello specifico, la strategia che riguarda il reparto difensivo è già bella che impostata.

Rivoluzione in difesa, il Milan ne tiene solo due

I segnali erano arrivati già durante la sessione di mercato di gennaio: il Milan aveva praticamente venduto prima Pavlovic al Galatasaray e poi Tomori al Newcastle. Entrambi alla fine sono rimasti per loro volontà. La situazione però non è cambiata, soprattutto per quanto riguarda l’inglese, ai margini della rosa anche con Conceicao dopo le panchine con Fonseca. Lo spazio iniziale che gli ha garantito il nuovo allenatore non è poi stato confermato.

La coppia di centrali titolare è ormai la stessa che aveva scelto anche Fonseca: Gabbia con Thiaw. Sono nettamente i migliori per rendimento e caratteristiche. Pavlovic è un giocatore che ci mette tanta volontà e impegno, ma le sue interpretazioni difensive lasciano parecchio a desiderare. Ecco perché il Milan proverà a venderlo anche a giugno, ma tutto dipende anche dalle offerte che arriveranno per altri giocatori. E qui torna in gioco la posizione di Thiaw, che potrebbe diventare una pedina importante per fare plusvalenza.

Il difensore tedesco è finito nel mirino di diversi club di Bundesliga: il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse di recente e mercoledì nel derby di Coppa Italia c’era Kompany a San Siro. L’allenatore belga era ovviamente a San Siro per vedere da vicino l’Inter, prossima avversaria in Champions League, ma è probabile che ne abbia approfittato anche per dare un’occhiata a Thiaw per il mercato estivo. A questo punto, in caso di offerte di un certo livello, il Milan le prenderà come sempre in considerazione.