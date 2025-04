In tribuna per il derby per un rossonero: 40 milioni al Milan

L’allenatore di una big europea era in tribuna ieri a San Siro per il derby fra Milan e Inter, nel mirino c’è un giocatore rossonero

Il Milan non va oltre il pareggio contro l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. I rossoneri erano in vantaggio di un gol grazie alla rete di Tammy Abraham, arrivata pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo; il pareggio porta la firma di Calhanoglu. Dopo la pessima serata di Napoli, la squadra di Sergio Conceicao ha fatto sicuramente una partita migliore dal punto di vista dell’intensità. Non della qualità, perché la proposta di gioco resta scadente e con poche cose buone fatte in novanta minuti.

Il ritorno, in programma il prossimo 23 aprile, è l’ultima partita utile di questa stagione considerando che ormai in campionato è difficile, se non impossibile, raggiungere il quarto posto. Ieri sulle tribune di San Siro c’era anche un ospite speciale: è l’allenatore di una big europea, presente probabilmente per due motivi. Uno è legato all’Inter, l’altro invece al Milan e, nello specifico, ad un giocatore che può diventare un importante obiettivo di mercato.

L’allenatore a San Siro per due motivi

L’Inter avrà un mese di aprile di fuoco con anche le due partite di Champions League ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Una sfida durissima per Simone Inzaghi e i suoi, ma i nerazzurri sono sicuramente all’altezza della situazione. Ieri a San Siro in tribuna c’era Vincent Kompany, l’allenatore dei bavaresi: è stata per lui un’occasione per vedere i suoi prossimi avversari dal vivo e studiarne pregi e difetti. E sarà tornato a casa col taccuino bello pieno. Ma potrebbe non esser stato l’unico motivo della sua visita.

Kompany, oltre che per studiare l’Inter, ne ha approfittato anche per guardare Malick Thiaw. Il difensore tedesco è una delle note migliori di questa stagione milanista: il suo rendimento è stato sempre di ottimo livello e anche ieri contro l’Inter, a parte qualche piccola sbavatura, è stato solido e concreto. La coppia con Gabbia è certamente la migliore che il Milan possa schierare oggi.

Kompany on watching Inter at San Siro last night: “I always watch football in my free time, no matter the team. It’s partly a hobby, partly a job. The schedule has allowed me to watch a relevant game for the coming weeks. In the time before and after, I dedicate everything to the… pic.twitter.com/Dngl5zUlUD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 3, 2025

Il Milan, in fase di ricostruzione per la prossima stagione, dovrebbe dare priorità a trattenerlo per farne un pilastro, ma sappiamo benissimo qual è la politica societaria: tutte le offerte importanti verranno prese in considerazione. Thiaw può diventare un’ottima plusvalenza: Paolo Maldini lo acquistò per circa 6 milioni, oggi ne vale fra i 30 e i 40 milioni. Il Bayern Monaco ha mostrato interesse, così come il Bayer Leverkusen. Senza escludere la Premier League e in particolare il Newcastle, che ci aveva già provato l’estate scorsa.