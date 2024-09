La bomba è sganciata: Balotelli ha svelato il suo futuro

Mario Balotelli ha svelato il suo futuro: bomba sgangiata in diretta nel programma di Controcalcio Tv Vox to Box

Mario Balotelli, 34 anni e non sentirli. L’attaccante è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Adana Demirspor ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, anzi. Il bomber classe ’92 crede di poter dare ancora molto al mondo del calcio: ecco perché sta vagliando tutte le opzioni per il futuro, sia per quanto riguarda l’Italia che per l’estero.

D’altronde stiamo parlando di un centravanti che vanta 141 presenze in Serie A con 52 reti e 18 assist, per una media di un gol ogni 173′. Altissimo, invece, il rendimento del centravanti nella Super Lig turca, nell’ultima esperienza da calciatore. In 49 gare disputate, infatti, 25 reti all’attivo, di fatto un gol ogni due partite con una media di 124′ trascorsi per ogni rete.

Un calciatore che farebbe la differenza anche in Serie A, soprattutto nelle squadre di medio alta classifica che non hanno un bomber all’altezza del massimo campionato italiano. E le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale potrebbe essere il futuro di SuperMario in questa stagione sportiva.

Balotelli, la rivelazione sul futuro: le parole di SuperMario

Lo stesso Balotelli, nel programma Vox to Box di Controcalcio Tv in onda sulla piattaforma Twitch, ha svelato proprio diverse notizie sul suo futuro. Da settimane, infatti, impazzano le voci sul suo futuro, tra Serie A ed opzioni estere e proprio nel programma di Damiano “Er Faina” ed Enerix in cui era ospite insieme al fratello Enock, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan, ha voluto fare chiarezza in modo definitivo.

Ha ammesso di aver ricevuto offerte dall’estero ma al momento non le starebbe vagliando con attenzione per un solo motivo: il ritorno in Serie A. Nel massimo torneo l’ultima esperienza risale alla stagione 2019/2020 con la maglia del Brescia.

Nel corso della trasmissione in molti hanno accostato il suo nome al Como, una delle neopromosse che ha palesato maggiori difficoltà nelle prime tre gare, ma non sono mancate anche opzioni di maggior rilievo, come Roma e Juventus. Da una neopromossa all’altra, anche al Venezia è stato accostato. E proprio sui lagunari Balotelli ha mostrato una sorta di dente avvelenato.

L’attaccante ha spiegato come la formazione allenata da Eusebio Di Francesco abbia preferito Pohjanpalo e Gytkjaer al suo posto, due attaccanti che di certo non sono del calibro dell’attaccante italiano. Con il Venezia da escludere, quindi, c’è grande curiosità per scoprire quale possa essere la sua destinazione finale.