Emerson Royal, tifosi critici: i numeri del brasiliano in Milan-Venezia

Non mancano commenti negativi sulla prova di Emerson Royal a San Siro: ecco i dati del suo match di sabato sera.

Il Milan ha conquistato la sua prima vittoria nella Serie A 2024/2025 e lo ha fatto un risultato netto di 4-0 contro il Venezia. 3 punti fondamentali per morale e classifica. Ma ci sono state anche delle critiche durante e dopo la partita.

Un giocatore che ha ricevuto giudizi negativi è Emerson Royal, la cui prestazione non è stata completamente convincente. In alcune situazioni avrebbe potuto fare meglio. Ad esempio, nel gol annullato ai veneti c’era stato anche un suo errore. I commenti dei tifosi sui social network sono perlopiù critici, anche se è chiaro che il brasiliano sia solo alle prime apparizioni in maglia rossonera e pertanto ha tempo di dimostrare di essere all’altezza.

Venezia-Milan, la prestazione di Emerson Royal

L’ex Tottenham ha ricevuto 6 come voto da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. Il Corriere della Sera gli ha dato addirittura 6,5, motivando così la pagella positiva: “Certamente più efficace quando avanza, ma almeno non ha fatto pasticci“.

I numeri di Sofascore dicono questo della prova di Emerson Royal in Milan-Venezia: 3 salvataggi, 2 intercetti, 2 tackle totali, 1 dribbling subito, 2 contrasti a terra vinti su 6, 2 duelli aerei vinti su 3, 9 possessi persi, 2 falli commessi, 90 palloni toccati, 66 passaggi riusciti su 70 (94%), 2 passaggi chiave, 0 cross precisi su 2 effettuati, 1 pallone lungo preciso su 3 calciati, 0 dribbling riusciti su 2 tentati. C’è da migliorare, anche se non è tutto da buttare.

L’arrivo del brasiliano è stato accolto tra lo scetticismo della tifoseria, con più di qualcuno che riteneva fosse meglio confermare Pierre Kalulu invece di “regalarlo” in prestito oneroso con diritto di riscatto alla Juventus e invece di investire 15 milioni di euro sul cartellino di Emerson Royal. Ma la società rossonera e Paulo Fonseca sono convinti del suo valore.

L’ex di Betis, Barcellona e Tottenham è chiamato ad alzare l’asticella delle sue prestazioni nelle prossime partite. Il Milan adesso ha nel calendario due big match contro Liverpool e Inter, quindi sia lui che i compagni dovranno cercare di essere praticamente perfetti per cogliere dei risultati positivi. Saranno due banchi di prova molto importanti, seppur si tratti di inizio stagione.

Da capire anche se Fonseca continuerà a puntare su Emerson Royal o se magari possa valutare il ritorno di titolare di Davide Calabria, assente in Milan-Venezia per una leggera botta a una gamba ma già oggi rientrato regolarmente in gruppo per l’allenamento.