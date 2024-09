Beccato dalle telecamere, Leclerc ha lasciato tutti di stucco

Ecco cosa è successo al termine del GP d’Azerbaigian. Charles Leclerc ancora protagonista insieme a Oscar Piastri

Sembravano poterci essere tutti i presupposti per bissare il magnifico successo di Monza, ma Charles Leclerc si è dovuto accontentare del secondo posto al GP d’Azerbaigian.

Stavolta a conquistare il gradino più alto del podio è stato Oscar Piastri, che si è rifatto dopo aver assaporato la vittoria in Italia. A fare la differenza è stato chiaramente il sorpasso del pilota della McLaren, arrivato un po’ a sorpresa, all’inizio del secondo stint di gara ed è proprio lì che il Gp di Baku si è infiammato, con il monegasco che non ha mollato l’australiano fino alla fine. I tifosi della Rossa hanno così sperato in una conclusione da sogno con un nuovo sorpasso di Leclerc, ma stavolta le gomme lo hanno abbandonato e negli ultimi giri ha rischiato addirittura di finire fuori dal podio, con Perez e Sainz che erano certamente più veloci di lui.

E’ molto probabile che il monegasco avrebbe resistito agli attacchi, ma il disastroso incidente tra il messicano e lo spagnolo ha spazzato via ogni dubbio, permettendogli di conquistare il secondo posto. Ad esultare, però, è stato soprattutto Russell che ha agguantato un podio insperato.

F1: Leclerc vs Piastri, risate in tv

Nel post gara si è chiaramente parlato tanto dell’incidente tra Perez e Sainz, ma anche dei molti tentativi di attacco di Leclerc in curva 1 ai danni di Piastri, prima della rese finale. I due piloti hanno fatto divertire tutti e nel retro-podio, prima dell’inizio della cerimonia di premiazione, si sono scambiati interessanti pareri rivedendo gli highlights.

Sono così andate in onda le immagini del sorpasso e Leclerc non ha faticato a riconoscere la bontà della manovra del collega: “Adesso vedrai il suo sorpasso, è davvero bello. Non pensavo si buttasse dentro”, ha commentato il ferrarista, rivolgendosi a George Russell.

Poi c’è stato l’arrivo di Piastri che ha aggiunto: “Ad essere onesto, quando ho frenato pensavo che ci fosse un 50% di possibilità di non fare la curva“, con Leclerc che ha ribattuto: “Io stavo frenando normalmente e ti ho visto andare all’interno e ho pensato ‘non riuscirà a rilasciare il freno’. Allora mi sono detto di lasciarti passare, prendere il DRS e provare il controsorpasso, ma non è andata così“.

Prima delle risate finali per via della doppia derapata all’ultima curva di Leclerc e Piastri, il pilota australiano ha voluto aggiungere: “Ci sono stati dieci giri in cui pensavo sarebbe successo. Ero piuttosto preoccupato. Quando mi sono trovato con pista libera davanti pensavo sarebbe stato più facile“.