Chi è Lorenzo Torriani, il vice Maignan che ha debuttato in Champions League

Chi è Lorenzo Torriani, il portiere che ha fatto il suo debutto assoluto ieri in Champions League contro il Liverpool

Una serata da dimenticare quella di Milan–Liverpool ma non per tutti. L’infortunio di Mike Maignan poco dopo l’inizio del secondo tempo ha costretto Paulo Fonseca ad inserire Lorenzo Torriani, diventato secondo portiere della prima squadra dopo lo stop alla mano di Marco Sportiello. Classe 2005, si è conquistato questa possibilità a suon di grandi prestazioni durante la tournée negli USA.

Torriani aveva impressionato per la sua personalità soprattutto nel gioco coi piedi ma non solo. Si è reso protagonista anche con una serie di interventi niente male anche contro squadre come Manchester City, Real Madrid e Barcellona. E quindi, niente Milan Futuro per lui: Fonseca ha deciso di portarlo subito in prima squadra e di farne il sostituto di Antonio Mirante, andato via a giugno dopo la scadenza del contratto. Torriani è poi diventato il secondo in seguito all’infortunio di Sportiello e quindi ieri, dopo il problema fisico di Maignan, è toccato a lui e ha vissuto un sogno con anche gli applausi di San Siro. Il risultato della squadra non sarà stato esaltante, ma lui questa notte non la dimenticherà.

Una vita in rossonero: la storia di Torriani, un figlio del Milan

Lorenzo è uno dei classici figli del Milan. Nato e cresciuto nel vivaio rossonero, ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare, come detto, quest’anno in prima squadra. Il portiere è arrivato nel 2011, a soli sei anni, e non è più andato via. Negli ultimi anni si è messo in luce con la squadra U17 e anche con la Primavera.

Una incredibile cavalcata la sua, dai pulcini alla Serie A, e sempre con la maglia del Milan addosso. La prima convocazione in prima squadra, in campionato, è arrivata però la scorsa stagione. Era maggio 2024 e si giocava a San Siro contro il Genoa: non c’era Maignan per infortunio e quindi Pioli decise di convocarlo per la prima volta. Lo stesso è successo anche una settimana dopo contro il Cagliari. Da quel momento in poi, quindi, Torriani è diventato un membro della prima squadra e il cambio dell’allenatore, e quindi lo stop di Sportiello, gli ha permesso addirittura di fare un salto in avanti e arrivare al debutto contro il Liverpool in Champions League. Anche ieri, appena entrato, ha mostrato subito le qualità con i piedi, cercando spesso di giocare dal basso. Un portiere di grandissima prospettiva quindi, e riconosciuto anche dai tifosi. Infatti c’è chi potrebbe anche fare a meno di Maignan, con il quale è ancora in corso la trattativa per il rinnovo. Con Torriani il Milan rischia di avere già il portiere del presente e del futuro.