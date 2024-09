Milan, è arrivato il “no”: decisione irrevocabile

Decisione già presa per il Milan. Un altro no che si aggiunge a quello già sancito in precedenza dalla dirigenza

Un avvicinamento al Derby di andata carico di tensione per il Milan. Il 4-0 rifilato al Venezia sabato scorso si è rivelato una mera illusione per i rossoneri, sprofondati nuovamente nelle difficoltà già palesate a inizio stagione con l’1-3 subito dal Liverpool al debutto in Champions League.

Al di là della superiorità dell’avversario, il ko di martedì scorso non può non essere preoccupante per dirigenza e tifosi rossoneri che hanno di nuovo assistito a una prestazione ben al di sotto delle aspettative sotto l’aspetto della mole di gioco prodotta e dell’atteggiamento palesato da gran parte dei calciatori in un match che avrebbe richiesto ben altra convinzione.

Fonseca, inevitabilmente, è tornato in bilico. Un altro ko, specie se pesante nelle dimensioni di punteggio, nel Derby potrebbe costare la panchina al tecnico portoghese. Già aleggiano i nomi dei possibili sostituti. Terzic, Sarri, Tudor, Allegri, Conceicao, la scelta è ampia per i dirigenti rossoneri. Intanto, tra tante difficoltà, è arrivata anche una buona notizia per Fonseca in vista del match di domenica prossima.

Milan, no definitivo: confermata la decisione

Mike Maignan sarà in campo nel Derby. L’uscita dal campo a inizio ripresa contro il Liverpool, dopo uno scontro con Tomori, aveva fatto temere un grave infortunio per il portiere rossonero. In realtà si è trattato solo di una forte contusione, prontamente smaltita.

Qualora Maignan non ce l’avesse fatta, era pronto a sostituirlo Lorenzo Torriani come avvenuto martedì scorso con il debutto ufficiale del giovane portiere, aggregato alla prima squadra dopo un ottimo pre campionato nella tournée negli Usa. Il Milan ha deciso di puntare su Torriani (preferendolo a Scuffet e Consigli) anche dopo l’infortunio alla mano di Sportiello che è costato al secondo portiere rossonero uno stop di due mesi con possibile rientro a novembre.

Con il recupero immediato di Maignan, il Milan non ricorrerà all’eventuale acquisto di un portiere svincolato, ipotesi che poteva concretizzarsi in caso di stop prolungato dell’estremo difensore transalpino per il quale si temeva un infortunio muscolare. Anche in quel caso, tuttavia, un nuovo arrivo sarebbe stato comunque difficile. Una scelta, quella di non ricorrere agli svincolari, che il Milan ha attuato anche dopo il ko di Bennacer che lo terrà fuori per quattro mesi dopo l’operazione al polpaccio lesionato. L’algerino sarà rimpiazzato numericamente, e non solo, da Zeroli e Vos.