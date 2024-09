Tempo di saluti, un altro big va via dopo Fonseca

Il rinnovo è sempre più complicato: un altro big del Milan rischia di andare via a costo zero. Tutti i dettagli

La posizione di Fonseca al Milan è sempre più in bilico. Un inizio di stagione terribile con una sola vittoria in cinque partite. Oltre ai risultati, anche prestazioni di pessimo livello sotto ogni punto di vista. La sensazione è che il progetto faccia acqua da tutte le parti ma non solo da un punto di vista tecnico e tattico. Anche la dirigenza, cioè l’intero gruppo di lavoro, ha grosse responsabilità su quanto sta succedendo.

Il derby di domani sarà decisivo per il futuro del portoghese ma potrebbe addirittura non bastare. Solo una vittoria convincente potrebbe portare ad una conferma. Al momento, invece, si ragiona con forza sull’idea di cambiare, con Maurizio Sarri in prima fila – ma ci sono anche altre opzioni, come ad esempio Igor Tudor. Insomma, il destino di Fonseca sembra ormai segnato, purtroppo: alla fine, come sempre, pagherà lui anche per colpe che non ha. Intanto in casa rossonera proseguono i contatti per i rinnovi di contratto: sembra più vicino quello di Maignan ma ce n’è un altro che è più complicato del previsto.

Niente rinnovo, addio sempre più probabile

Fra i contatti in scadenza in prossimo giugno c’è quello del capitano Davide Calabria, fra i più criticati dai tifosi in questi anni. Il Milan quest’estate ha scelto di acquistare Emerson Royal in quel ruolo e questo potrebbe essere un segnale del fatto che per il terzino italiano non c’è più spazio.

Insomma, ad oggi quindi non è da escludere che Calabria possa lasciare il Milan a costo zero a fine stagione. Le due parti sono in costante contatto per provare ad arrivare ad un accordo, che al momento però non c’è e non sembra nemmeno così vicino. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi: c’è ancora tempo e la volontà del giocatore è quella di restare nella squadra dove è nato e cresciuto fino a diventarne capitano, ma bisogna arrivare ad un’intesa.

Titolare contro il Liverpool, ha accusato un problema fisico ma niente di serio: è disponibile per il derby di domani ma è in vantaggio Emerson Royal per un posto dal primo minuto. L’investimento per il brasiliano, molto criticato, è stato comunque importante e quindi è facile pensare che il titolare sarà lui per gran parte della stagione. Meno spazio per Calabria, fuori da ogni ballottaggio negli ultimi anni. Un cambio di rotta che non fa ben sperare in ottica rinnovo.