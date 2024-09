Tutto deciso, Fonseca ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco l’11 anti Inter

La probabile formazione del Milan nel derby contro l’Inter, ecco l’undici che scenderà in campo domani

Manca sempre meno al derby di domenica, la partita più attesa ma anche la più temuta. Il Milan vive un momento di piena crisi e le voci sul possibile esonero di Fonseca non hanno fatto altro che complicare ulteriormente le cose. La squadra si allena a Milanello provando a preparare al meglio la sfida ma le sensazioni nell’ambiente sono molto negative.

Fonseca si gioca tutto in questa partita, e tutto potrebbe anche non bastare. Ibrahimovic è stato a Milanello in questi giorni, ha avuto un confronto con alcuni senatori (Leao, Theo Hernandez e Reijnders) per provare a smuovere la situazione almeno da un punto di vista psicologico. Se da una parte c’è un po’ di depressione sportiva, dall’altra c’è una squadra, l’Inter, che ha sì pareggiato col Monza domenica ma che ha anche messo in seria difficoltà il Manchester City in Champions League. Una prestazione che dà ulteriore fiducia e forza agli uomini di Simone Inzaghi, pronti a prolungare la serie di vittorie contro il Milan nei derby.

Inter-Milan, la probabile formazione rossonera

In un clima difficile per lavorare al meglio, e con le voci del possibile esonero, Fonseca sta pensando alla formazione migliore da schierare domenica. La buona notizia, almeno questo, è la disponibilità di Mike Maignan: l’infortunio col Liverpool è già superato e sarà quindi in campo contro l’Inter fra i pali.

In difesa ballottaggio fra Tomori e Gabbia, con il primo leggermente in vantaggio. Pavlovic l’unico sicuro del posto in mezzo. A destra Emerson Royal è avanti su Calabria, anche lui uscito malconcio dalla sfida col Liverpool (ma niente di serio); a sinistra ovviamente Theo Hernandez, al quale si chiede qualcosa in più rispetto a quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione. Un avvio pessimo del francese, sotto ogni punto di vista ma soprattutto nell’atteggiamento, tutt’altro che da leader e da capitano.

A centrocampo Fofana, Reijnders e Loftus–Cheek verso la conferma: è probabile che rivedremo la stessa struttura delle ultime due partite con l’inglese e Pulisic ad affiancare gli altri due per creare un rombo in mezzo al campo in fase di possesso. A proposito di Pulisic: ad oggi è l’unico verso indispensabile, e infatti sarà titolare ancora. Un altro indispensabile dovrebbe essere Leao dall’altro lato ma, come Theo Hernandez, è invece fra i peggiori per attitudine e approccio. Il centravanti dovrebbe essere Morata ma attenzione alla candidatura di Abraham: Fonseca potrebbe decidere solo nelle ultime ore.