Milan, Ibrahimovic a sorpresa: “Stai zitto”, ora è bufera

Il racconto su Zlatan Ibrahimovic in diretta lascia davvero pochi dubbi. Ecco la posizione dello svedese all’interno del Milan

Non c’è davvero pace in casa Milan e le polemiche si susseguono giorno dopo giorno. Sui giornali si è parlato per un paio di settimane del cooling break della discordia che ha visto coinvolti Theo Hernandez e Rafa Leao all’Olimpico. Non sono bastate le spiegazioni del terzino mancino a caldo ai microfoni di Milan Tv. Poi proprio il francese ha zittito tutti nel match contro il Venezia, come a voler far tacere le polemiche.

Ma dopo il Liverpool, l’argomento principale di discussione è diventato Paulo Fonseca, finito nel mirino della critica. E’ così partito il casting per la panchina, ignorando di fatto l’esistenza di un derby da preparare e da giocare. Sono stati fatti così tantissimi nomi: c’è la pista italiana, che porta a Maurizio Sarri, che sembra essere la sintesi giusta di quello che vuole la dirigenza, a Massimiliano Allegri, che potrebbe risolvere i problemi del Diavolo prima di tutti, però costa troppo e per il futuro non offre garanzie. C’è anche il profilo di Igor Tudor, sul quale vorrebbe puntare Zlatan Ibrahimovic, ma che non piace molto alla tifoseria. Come raccontato, sta, invece, perdendo quota la pista straniera, con Terzic, che viene escluso dalle parti di via Aldo Rossi.

Milan, Signorelli: “Gli ha detto ‘stai zitto'”

Ma le polemiche di questi giorni sono state tante ed infinite. C’è chi ha parlato anche di rapporti tesi tra Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic. Gli è stato pure chiesto in conferenza di commentare queste voci, ma il tecnico portoghese le ha volute ignorare.

Sarebbe, d’altronde, impossibile lavorare seguendo costantemente i media. Anche Signorelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, durante una diretta, ha fatto capire che tra il tecnico portoghese e lo svedese non ci siano grandi rapporti: “Ieri ero a cena con una persona abbastanza influente e mi ha detto che Ibrahimovic decide veramente. Entra nelle riunioni tecniche, dicendo a Fonseca “stai zitto, adesso parlo io!”. Gira voce nell’ambiente, poi, che lo svedese abbia proprio le quote del club, quindi è intoccabile”. In questi giorni ne capiremo certamente di più di chi conta davvero all’interno del Milan e se le volontà di Zlatan Ibrahimovic hanno maggior peso rispetto a quelle di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Un’eventuale scelta di un nuovo allenatore darebbe chiaramente tante risposte a tutti. Il tempo farà chiarezza.