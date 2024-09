Doppio colpo in casa Bologna, il Milan prepara l’assalto

Il Milan prepara l’assalto al Bologna: individuati due calciatori utili per Fonseca, ecco di chi si tratta

La vittoria nel Derby ha ridato entusiasmo al Milan e rinsaldato la panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano ha ingabbiato l’Inter cambiando modulo e l’ha risolta solo all’89’, con un colpo di testa di gabbia preferito a Pavlovic fin dall’inizio. Un successo meritato che ha scatenato il San Siro rossonero e, al contempo, dato all’allenatore nuove basi solide per proseguire con il suo progetto.

Messi da parte, al momento, tutti i discorsi sull’esonero e sulla sostituzione. Il gruppo ha mostrato di essere dalla parte del tecnico ed il lusitano ha anche trovato un nuovo modulo tattico, il 4-4-2 molto offensivo con pulisic e Leao esterni che sembra abbia dato equilibrio al Milan.

Insomma, si può guardare con ottimismo al futuro, anche perché il Milan ha risalito la classifica: è ora a quota otto, frutto di due vittorie, due pari ed un ko in cinque gare ed ha appaiato proprio l’Inter. Numeri che possono indurre all’ottimismo in vista del futuro.

Milan, arrivano in due: spesa in casa Bologna

Il Milan può essere rinato dalla gara contro l’Inter e chissà che il sucesso non dia nuova energia ai rossoneri. Fonseca, intanto, ieri ha attinto a piene mani dal mercato: in campo, infatti, Emerson Royal, Fofana ed i due attaccanti, Morata ed Abraham con Pavlovic entrato nella ripresa.

E proprio in vista della prossima campagna trasferimenti estiva il club di via Aldo Rossi lavora per rinforzare ulteriormente la rosa. E, come accaduto anche la scorsa estate, si guarda nuovamente in casa Bologna. Se a luglio, per diverse settimane è stato trattato Zirkzee, poi finito al Manchester United, nella prossima sessione è doppio l’obiettivo della squadra mercato milanista. Ci riferiamo a Ferguson e Castro.

Il centrocampista scozzese, fino al momento del suo infortunio, è stato uno dei migliori del Bologna: sta ora recuperando dalla rottura del crociato e presto potrà scendere in campo e dare una mano ad Italiano ed alla squadra rossoblu impegnata tra Serie A e Champions League.

L’altro è Castro, acquistato proprio per sostituire Zirkzee ceduto allo United. Suo il gol contro il Monza che ha regalato i tre punti ai felsinei: l’argentino ha appena 20 anni, è un classe 2004 ed ha messo a segno due reti in cinque gare di Serie A. Il potenziale non gli manca di certo ed è pronto a metterlo in mostra.