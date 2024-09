@ML – Gabbia si prende il Milan e non lo molla più: “Sanno cosa mi piacerebbe”

Matteo Gabbia è stato l’assoluto protagonista del derby di Milan. Perfetto in difesa e decisivo in attacco, il calciatore torna a parlare

Tutti pazzi per Matteo Gabbia. Il giocatore del Milan è stato l’assoluto protagonista del derby, vinto domenica sera. A circa 48 ore dal grande successo, l’euforia dei tifosi non si è ancora placata.

Il calciatore è stato così accolto da un bagno di folla al Milan Store di via Dante a Milano. D’altronde, come detto, è lui l’uomo del momento. Matteo Gabbia ha sfornato la prestazione perfetta, risultando decisivo in difesa, con due grandi interventi, entrambi in scivolata: il primo ad anticipare Federico Dimarco, pronto a calciare in porta, fa ancora stropicciare gli occhi a tutti i fan del Diavolo; il secondo, un po’ più facile, per chiudere su Lautaro Martinez. Gabbia, così, anche senza il gol sarebbe stato certamente uno dei migliori in campo, ma la rete ha fatto schizzare verso l’alto il suo voto. Inevitabile quando sei l’eroe della partita più sentita, della partita che nessuno si aspettava di vincere, della partita che non vincevi da sei incontri di fila.

Gabbia protagonista

Gabbia si è preso la scena. E’ lui il protagonista assoluto della rinascita del Milan. L’italiano si sta dimostrando, ormai dallo scorso gennaio, di essere un leader carismatico, dentro e fuori dal campo, e di essere uno uno dei futuri capitani del Diavolo.

Il classe 1999, come detto, si è preso il Milan e adesso non vuole più mollarlo: “Ho un contratto col Milan, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Poi comunque in questo momento non ho l’esigenza, ho un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società”, ha parlato così Gabbia ai giornalisti presenti allo store del Milan, in via Dante.

Poi immancabile un commento sul gol nel derby: “Sono molto felice, è stato un giorno molto molto bello, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi e sia da parte di tutti i compagni di squadra. Oggi abbiamo iniziato a pensare a quello che dovrà poi essere venerdì. Onestamente speravo solo in una bella vittoria di squadra e in una grande prestazione, poi quello che è successo è stato fantastico. Sono felice per il gol ma sono ancora più felice per la vittoria della squadra che è quello che ci serviva”.