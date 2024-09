La stella della Serie A sceglie il Milan, Kjaer decisivo

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo per l’immediato futuro sfruttando la consulenza di un grande ex come Simon Kjaer: i tifosi ci sperano

Una delle stelle emergenti della Serie A farebbe al caso di Fonseca, donando soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Un bell’investimento su un giovane dal sicuro avvenire che ha una cosa in comune con l’ex difensore rossonero.

La vittoria nel derby ha ridato un minimo di serenità al Milan di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha rischiato il tutto per tutto con una formazione ultra offensiva, schierata con un 4-2-4, con ali Pulisic e Leao e punte Morata e Abraham. Fofana e Reijnders sono stati decisivi in mezzo al campo per donare equilibrio alla squadra, grazie anche al contributo delle punte. Un 2-1 contro l’Inter che interrompe una striscia di 6 sconfitte consecutive vissute con Pioli. Di certo la classifica ora può regalare un pizzico in più di ottimismo, anche perché con il pareggio tra Inter e Juventus nessuno è ancora scappato in vetta.

Il Diavolo sta però pensando anche al futuro e alla pianificazione del mercato di gennaio. Alcuni obiettivi sono già chiari e dopo l’opera di rafforzamento messa a punto in estate si proverà a ritoccare ancora qualche ruolo. Pavlovic e Fofana hanno dato sicuramente un contributo importante a livello di difesa e centrocampo, ora forse manca ancora qualcosa sulle corsie laterali. Emerson Royal non sembra aver impressionato in questo avvio, nonostante Fonseca lo veda come titolare sulla corsia di destra.

Il Milan pensa a Patrick Dorgu: il talento del Lecce può arrivare grazie a Kjaer

Il nome nuovo accostato al Milan è quello di Patrick Dorgu, laterale sinistro a tutta fascia del Lecce. Il giocatore danese, con origini nigeriane, è esploso già nella scorsa stagione e sembra stia proseguendo sulla stessa falsariga anche in questa. A 19 anni è uno dei prospetti migliori in Serie A nel suo ruolo, capace di avere anche una grande duttilità tattica, visto che può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra. Partito come terzino è arrivato ad imporsi come ala, segnando anche qualche gol.

Con la nazionale maggiore danese ha già fatto l’esordio ed è andato anche in rete. Il Milan può chiedere conferma a Simon Kjaer, ex difensore rossonero e pilastro per anni della squadra del suo paese. Secondo la valutazione del Lecce servono almeno 20 milioni per accaparrarsi il classe 2004, ma con l’inserimento di qualche giovane si potrebbe intavolare una trattativa al ribasso. Il ragazzo avrebbe voglia d confrontarsi con una realtà superiore rispetto a quella attuale e magari i rossoneri possono essere l’approdo giusto per la definitiva consacrazione.