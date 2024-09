“Non voglio Maldini al Milan”, annuncio a sorpresa

Un ex Inter ha ammesso che spera che Maldini non ritorni con un ruolo dirigenziale nel club rossonero: ecco il motivo della sua affermazione.

Tra il Milan e Paolo Maldini non è finita bene, lo sanno tutti. A inizio giugno 2023 Gerry Cardinale comunicò all’allora direttore tecnico la decisione di licenziare lui e il direttore sportivo Frederic Massara. In un’intervista al quotidiano La Repubblica, la leggenda rossonera disse che il patron americano utilizzò motivazioni deboli per giustificare la scelta, una di questa erano i non buoni rapporti con l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Maldini aveva rinnovato il suo contratto a fine giugno 2022, diverse settimane dopo la conquista dello Scudetto e anche dopo l’accordo Elliott-RedBird per la cessione del club. Il fatto che la trattativa per il rinnovo sia durata tanto ha fatto già intuire che ci fosse qualche problema. Lo stesso Paolo ritiene che in realtà ci fosse l’intenzione di metterlo fuori da subito, solo che dopo la conquista del tricolore sarebbe stata una decisione impopolare. Tutto è stato rinviato di un anno e talvolta è ancora tema di discussione tra i tifosi e non solo.

Paolo Maldini tornerà mai al Milan?

Dopo il licenziamento dal Milan, sono emerse indiscrezioni su un suo possibile ritorno nel calcio. Il suo nome era stato accostato a club come Manchester United, Newcastle United e Al Ittihad. Smentito totalmente l’interesse dell’Atalanta, altra società a cui era stato associato e che ha negato in via ufficiale. Ci sono stati pure rumors su un ritorno al Milan, però solo con eventuale cambio di proprietà. Ovviamente, è impensabile che possa tornare nella situazione attuale.

Maldini non ha mai avuto l’ossessione di dover fare il dirigente, il ritorno al Milan è stata un’opportunità che si è creata quando Elliott prese il controllo del club e scelse Leonardo come manager di riferimento per l’area sportiva. Il brasiliano chiamò Paolo, il quale accettò dopo aver già rifiutato di tornare in passato: prima disse no a Barbara Berlusconi e poi a Marco Fassone, che lo avrebbero voluto nell’organigramma dirigenziale rossonero.

Anche se Maldini non ha escluso di poter tornare a lavorare nel calcio, non stupirebbe troppo se ciò non dovesse succedere. In ogni caso, c’è chi spera di non vederlo al Milan. Lo ha detto Marco Materazzi in un’intervista concessa a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Idro Montanelli a Milano: “Avevo più paura del Milan di Maldini, perché so il lavoro che ha fatto e quanto tenesse al Milan. Non ha potuto fare ciò per cui era stato chiamato e si è fatto da parte con grandissima dignità e onestà. Spero non torni al Milan“. Da ex giocatore e da tifoso dell’Inter, Materazzi ha espresso il suo pensiero. Probabilmente, non vedremo chance di ritorno di Paolo per diversi anni.