Rinnovo Calabria, tutto fermo: il Milan ha già scelto il sostituto

Davide Calabria rischia di lasciare il Milan al termine della stagione. I rossoneri hanno già fatto la propria scelta per il sostituto

Non è certo un momento facile per Davide Calabria. Il terzino destro alle prese con un problema agli adduttori ha iniziato la stagione giocando tre partite, due in campionato, contro il Torino e Parma, e una in Champions League, contro il Liverpool.

Con lui in campo dal primo minuto sono così ci sono state due sconfitte e un pareggio. E’ andata decisamente meglio ad Emerson Royal, che ha disputato le altre quattro sfide: la prima contro la Lazio è arrivato il 2-2, poi le tre vittorie di fila in Serie A, contro Venezia, Inter e Lecce.

Il brasiliano, dunque, sembra aver guadagnato i gradi da titolare, anche se non ha del tutto convinto Paulo Fonseca. La sua fase difensiva, come ha sottolineato in conferenza stampa, è da rivedere, ma il Milan vuole puntare forte sull’ex Tottenham e il rischio sempre più grande per Calabria è quello di esser costretto a fare il comprimario. Va detto poi che la sua situazione contrattuale è alquanto delicata. Va in scadenza fra meno di uno anno, il prossimo 30 giugno 2025, e non ci sono state proposte da parte del Diavolo per il rinnovo. Per il capitano, quindi, questi potrebbero davvero essere gli ultimi giorni al Milan, ma è presto per dirlo.

Milan, dopo Calabria: il terzino è già in casa

Il Milan, però, sta lavorando molto e bene con i giovani e tanti di questi sono quasi pronti per il grande salto. Si parla spesso di Kevin Zeroli, Francesco Camarda e Mattia Liberali, ma ci sono altri ragazzi che certamente giocheranno tra i professionisti.

Venerdì sotto le luci dei riflettori è finito Bartesaghi, per un’espulsione ingiusta, ma il calciatore si candida a diventare il vice Theo Hernandez, così come Jimenez. Il Milan ha investito tanto sullo spagnolo (5 milioni di euro), che è destinato a restare in pianta stabile in prima squadra. L’ex Real Madrid può giocare anche come terzino destro. E’ dunque un jolly che potrà essere utile alla causa. Ma l’esterno basso, che sta facendo passi da gigante e che appare essere un predestinato è Vittorio Magni. Il milanese classe 2006 è già nel giro della Nazionale Under 19 e ha giocato sia con la squadra Primavera, sia con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Magni ha fisico, corsa e predisposizione ad un ruolo che potrebbe renderlo protagonista ben presto nel Milan dei grandi.