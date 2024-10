Bocciato di nuovo, fuori anche a Firenze: al Milan scoppia il caso

In casa Milan scoppia il caso relativo al calciatore rossonero, che non sembra convincere lo staff tecnico e rischia una nuova bocciatura.

Il Milan si sta risollevando dopo una partenza decisamente negativa e sotto tono. La squadra di Paulo Fonseca però non riesce ad ingranare in Champions League, dove nelle prime due gare della prima fase ha raccolto altrettante sconfitte. Al k.o. interno con il Liverpool, nettamente superiore ai rossoneri, ha fatto seguito l’1-0 di misura subito sul campo del Bayer Leverkusen.

Fonseca sta cercando dunque di costruire una formazione solida ed affidabile, capace di far bene sia in campionato (dove sono giunte tre vittorie di seguito) sia in Europa. Le prime gerarchie tattiche e tecniche sono state scelte: il mister portoghese ha già indicato i punti forti su cui puntare, dai veterani Maignan, Theo e Leao fino agli ormai leader in campo Reijnders e Pulisic.

A sorpresa nelle ultime settimane sta uscendo dai radar invece un altro calciatore, voluto fortemente dal Milan in estate, che sembrava dovesse diventare da subito un titolare inamovibile. Ma Fonseca sembra volersi affidare molto meno del previsto a questo elemento, nonostante la sua importante esperienza internazionale accumulata negli ultimi anni.

Milan, Pavlovic già bocciato? Si va verso un’altra esclusione

Il calciatore di cui parliamo è Strahinja Pavlovic, difensore mancino di origine serba che è stato acquistato in estate dal Salisburgo, per un investimento da circa 18 milioni di euro. Con le sue caratteristiche importanti, ovvero una fisicità impressionante e la capacità di impostare col piede sinistro dal basso, Pavlovic si proponeva da subito come nuovo punto di forza della difesa.

Non a caso mister Fonseca ha subito puntato sul serbo, facendolo giocare titolare per 4 partite di fila tra campionato e coppa. Ma qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime settimane: Pavlovic pare stia pagando la brutta prestazione con il Liverpool, visto che da quel momento il Milan non ha più puntato su di lui.

Nelle ultime tre gare ufficiali, contro Inter, Lecce e Bayer, Pavlovic è rimasto in panchina. Oltre alla bocciatura per la prova non brillante in Champions, l’ex Salisburgo resta svantaggiato da due fattori: l’esplosione di Matteo Gabbia in difesa, che dopo il gol al derby appare ormai inamovibile, ed il feeling non eccellente con Fikayo Tomori, che doveva essere il suo partner di reparto.

Secondo ultime indiscrezioni, il Milan dovrebbe fare a meno del classe 2001 anche nel match di domenica prossima contro la Fiorentina. Bocciatura già conclamata per Pavlovic? Sicuramente non si può parlare di un giudizio definitivo, visto che siamo solo a inizio stagione, ma le gerarchie al momento lo vedono indietro rispetto ad altri compagni di reparto.