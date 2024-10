Fiorentina-Milan, Palladino perde un titolare: operato per la lesione al menisco

Brutto infortunio per un giocatore della squadra toscana: dovrà restare fuori per un po’ di settimane, non salterà solo il Milan.

Domenica sera i rossoneri giocheranno un’insidiosa partita contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Dopo la bruciante sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League, l’obiettivo è riscattarsi e vincere il quarto match consecutivo in Serie A.

Il Milan, dopo un avvio di campionato difficile, si è ripreso e adesso non vuole perdere contatto dalla vetta della classifica. Il Napoli ha sconfitto il Como e si è momentaneamente portato a +5. Prima della pausa nazionali la squadra di Paulo Fonseca vuole conquistare 3 punti pesanti a Firenze. È un altro test di maturità che fa parte del percorso iniziato con il nuovo allenatore.

Verso Fiorentina-Milan: KO anche un giocatore viola

Il Milan arriverà all’appuntamento con quattro indisponibili: Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Marco Sportiello e Davide Calabria. Quest’ultimo si è infortunato nello scorso allenamento a Milanello: un problema muscolare al polpaccio sinistro, ancora non si conoscono nel dettaglio l’entità e i tempi di recupero. La cosa certa è che il capitano rossonero non ci sarà a Firenze.

Nella Fiorentina c’è il dubbio legato al rientro di Marin Pongracic, mentre è sicura l’assenza di Rolando Mandragora. Il centrocampista si è infortunato al ginocchio sinistro nel corso della partita di Conference League contro The New Saints. Subito è apparso qualcosa di serio, considerando che il giocatore era visivamente dolorante ed è uscito dal campo in lacrime.

Nella giornata di venerdì Mandragora è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro, necessario per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa in seguito a un trauma distorsivo. Già questa settimana inizierà il percorso riabilitativo. Nel comunicato della Fiorentina non sono stati specificati tempi di recupero, però si dovrebbe trattare di uno stop di circa un mese.

Mandragora in questa stagione ha collezionato 8 presenze, 6 delle quali da titolare. Nell’ultima partita di campionato era rimasto in panchina, Palladino aveva preferito Edoardo Bove come compagno di reparto di Danilo Cataldi nel suo 4-2-3-1.