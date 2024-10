Il Milan vuole riportarlo a casa: tentativo a sorpresa per gennaio

In casa Milan sono già chiare le idee riguardanti il calciomercato invernale con i rossoneri pronti a riportare a casa un giocatore.

Negli ultimi giorni è nata una nuova idea di mercato in casa Milan con i rossoneri che stanno pensando di riportare a casa un giocatore che appare ormai pronto per vestire la maglia rossonera.

La prima parte di stagione del Milan è stata altalenante con i rossoneri che sono partiti in maniera negativa per poi risalire la china con le tre vittorie consecutive ottenute a San Siro. Il tutto condito però da due sconfitte in Champions League ha hanno complicato il cammino degli uomini di Fonseca nella competizione continentale. Il cambio di modulo di Fonseca, ormai convinto dello schema con due punte, porterà i rossoneri ad agire sul mercato per provare a sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.

Milan, nuova idea di mercato: ritorno in vista a gennaio

Il Milan sta pensando al ritorno di Lorenzo Colombo in rossonero in vista della finestra di mercato invernale. I rossoneri hanno bisogno di una nuova punta in rosa e l’obiettivo principale appare quello di riportare la giovane punta a Milanello per la seconda parte della stagione.

All’Empoli il giovane attaccante sta trovando la continuità della quale aveva bisogno sia dal punto di vista del minutaggio che della realizzazione. Lorenzo Colombo potrà essere riscattato dagli azzurri per una somma intorno ai 7 milioni di euro con i rossoneri che vorrebbero però cercare un accordo con i toscani per riportarlo a Milanello. I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire la riuscita dell’operazione con il Milan che dovrebbe riconoscere un premio all’Empoli per la valorizzazione del ragazzo.

I rossoneri quindi o verseranno una somma in denaro nelle casse dell’Empoli o, in alternativa, potrebbero girare in Toscana un altro ragazzo molto gradito alla dirigenza. Da tempo l’Empoli è sulle tracce di Kevin Zeroli con il centrocampista che in questa prima parte di stagione sta facendo la spola tra prima squadra e Milan Futuro.

Quello che appare certo è che il Milan avrà bisogno di un nuovo attaccante per la seconda parte di campionato considerato il fatto che Luka Jovic potrebbe salutare a gennaio. Le dichiarazioni di Santi Gimenez hanno fatto sognare i rossoneri con la punta che sarebbe felice di arrivare a Milanello ma non sembra in programma una spesa così ingente per il mercato di gennaio.