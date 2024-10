Davide Calabria, slitta la testimonianza sul caso ultras: i dettagli

Le ultime notizie su Calabria in relazione all’inchiesta sugli ultras del Milan: posticipata la sua audizione sulla vicenda.

Sicuramente questa è una stagione non semplice per Davide Calabria. In campo non sta trovando soddisfazioni, anche perché degli infortuni muscolari lo hanno ostacolato, e fuori l’unico problema non è la trattativa per il rinnovo contrattuale mai decollata.

Com’è noto, il nome del capitano del Milan è emerso nel corso delle indagini che stanno coinvolgendo la Curva Sud Milano e anche gli ultras dell’Inter. Stando a quanto emerso, nel febbraio 2023 il giocatore ha avuto un incontro con Luca Lucci presso il bar Italian Ink a Cologno Monzese. Lucci è il leader del noto gruppo di ultras rossoneri e ora è in carcere, così come altre persone coinvolte nell’inchiesta.

Inchiesta ultras: le ultime notizie su Calabria

Calabria deve essere ascoltato come testimone e inizialmente l’audizione era prevista per oggi venerdì 11 ottobre. L’agenzia ANSA ha rivelato che c’è stato un rinvio, quindi il terzino del Milan testimonierà nei prossimi giorni. Verrà interpellato su quell’incontro con Lucci e più in generale sui rapporti con il mondo ultras.

Calabria avrà modo di spiegare la sua posizione, cosa che lato Inter hanno già fatto Simone Inzaghi e Javier Zanetti. Anche i nomi l’allenatore e il vice-presidente del club nerazzurro fanno parte di quelli emersi durante le indagini. Oggi è difficile dire cosa succederà, anche se appare certo che le squadre non rischieranno punti di penalizzazione in classifica. Si parla di multe e al massimo di brevi squalifiche nel caso in cui venissero accertate delle responsabilità da parte dei tesserati coinvolti nella vicenda.

Bisogna semplicemente attendere. Sarà interessante vedere cosa emergerà dalla deposizione di Calabria, che nel frattempo non può neppure sfogarsi sul campo dato che è alle prese con una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Sembra difficile il suo recupero per la prossima partita di campionato contro l’Udinese in programma a San Siro sabato 19 ottobre. Forse non ce la farà neppure per il successivo impegno di Champions League contro il Club Brugge. Più probabile la sua convocazione per Bologna-Milan del 26 ottobre.