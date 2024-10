Chukwueze infortunato, rientra a Milano: le condizioni del nigeriano

Stop per Chukwueze, che farà ritorno in Italia dopo aver accusato un problema fisico: ecco cosa è successo.

Quando c’è la pausa nazionali il timore di tanti allenatori di club è quello di riavere indietro giocatori troppo stanti o che si verifichi qualche infortunio. Paulo Fonseca ha ricevuto una notizia negativa nelle scorse ore: Samuel Chukwueze si è infortunato.

Secondo quanto rivelato da PoojaMedia, il giocatore farà ritorno in Italia affinché possa essere valutato il problema muscolare a una coscia accusato al termine della partita Nigeria-Libia. Bisogna attendere per avere notizie più dettagliate sull’entità e i tempi di recupero. Sicuramente è qualcosa che il calciatore e il Milan avrebbero evitato volentieri.

La stagione di Chukwueze

L’ex Villarreal vorrebbe convincere Fonseca a concedergli più spazio. In questo inizio di stagione era partito titolare nella partite di campionato contro Torino e Lazio, ma le sue prestazioni non erano state positive. Chukwueze, in panchina già a Parma prima della trasferta a Roma, non si più rivisto nella formazione titolare ed è sempre subentrato nel secondo tempo. Finora 0 gol e 0 assist nelle 8 presenze collezionate tra Serie A e Champions League. Da dire che una palla gol l’aveva servita a Noah Okafor nel derby contro l’Inter, però lo svizzero l’ha clamorosamente sprecata.

Fonseca ha spiegato che Chukwueze deve migliorare nelle partite in cui ci sono pochi spazi, situazione abbastanza tipica quando si gioca in Italia. Il nazionale nigeriano si esalta maggiormente quando ha spazio e può sfruttare la sua velocità, fatica di più in contesti in cui non trova abbastanza campo libero davanti a sé. La sua crescita sarebbe importante anche per poter togliere Christian Pulisic con un po’ più di tranquillità, facendolo anche rifiatare quando necessario.

Mauricio Pochettino ha dichiarato di aver visto stanco il capitano della nazionale degli Stati Uniti, dicendo chiaramente che al Milan sta giocando tutti i minuti di ogni singola partita. Una frecciata alle scelte di Fonseca, che a suo avviso dovrebbe gestire meglio il giocatore. Non a caso, il commissario tecnico degli USA ha deciso che lo farà giocare nell’amichevole contro il Messico e lo lascerà libero di tornare in Italia. Già martedì sarà a Milanello.