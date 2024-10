Milan-Maldini, non è finita: il punto della situazione

Maldini continua ad essere al centro dei dibattiti tra i tifosi, molti dei quali sognano il ritorno al Milan: il punto della situazione

Ieri sera in Italia-Israele c’è stato l’esordio di Daniel Maldini. Il giovane calciatore, sotto gli occhi attenti ed emozionati di papà Paolo e di mamma Adriana, ha mosso così i primi passi anche in azzurro, con la nazionale maggiore di Luciano Spalletti, confermando di vivere un momento magico.

Gli sono così bastati pochi minuti per illuminare gli spalti, con una giocata d’alta scuola – con tunnel annesso all’avversario – a liberare Udogie che a sua volta ha servito l’assist per il gol di Di Lorenzo. Maldini ci ha messo davvero poco per scrollarsi di dosso l’ansia per l’esordio e così ha iniziato a giocare come sa, scatenando i tifosi del Milan, che suoi social hanno celebrato il suo debutto. Vederlo, poi, giocare insieme a Sandro Tonali ha sicuramente emozionato un po’ tutti.

Ora la stragrande maggioranza dei sostenitori del Diavolo sogna il rientro in maglia rossonera di Daniel Maldini. Il rientro alla base di quella che da anni è la sua casa. In questi giorni, però, si è parlato di più degli interessamenti di Juventus e Inter che di un possibile ritorno al Milan.

Milan, riecco Maldini: così può far ritorno alla base

Il Milan però, come ampiamente scritto, ha diritto ad una sorta di corsia preferenziale per riprendersi Daniel Maldini. In questo momento, d’altronde, ci sono tutti i presupposti tecnici ed economici per riportare il figlio di Paolo alla base.

Un giocatore col talento di Daniel farebbe comodo a Paulo Fonseca fin da subito. Sarebbe titolare nel ruolo di trequartista e potrebbe rappresentare un’alternativa sugli esterni, sia a Rafa Leao che a Christian Pulisic, in un Milan troppo straniero e con qualche problema con le liste (un dettaglio questo che non va sottovalutato).

E’ vero che l’estate scorsa, il Diavolo ha praticamente ‘regalato’ Daniel Maldini al Monza, ma garantendosi il 50%, può prenderlo, soffiandolo alla concorrenza, di fatto, a metà prezzo. Sarebbe complicato pensare di poter trovare in Adriano Galliani, vecchio cuore rossonero, un ostacolo e la volontà del giocatore è chiara da quando è nato. Ci sono dunque davvero tutti i presupposti affinché Daniel Maldini torni a casa e diventi un protagonista del Milan. D’altronde certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.