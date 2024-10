Verstappen-Ferrari: l’annuncio scatena i tifosi

La possibilità di vedere un giorno Verstappen con la tuta rossa potrebbe non essere impossibile: arrivano delle dichiarazioni importanti.

Max Verstappen si è legato alla Red Bull fino al 2028 e nei piani della scuderia il rapporto proseguirà almeno fino a quella scadenza. Le parti hanno firmato un contratto molto importante, ma nonostante ciò non si esclude completamente l’eventualità di un addio anticipato del pilota.

Lo stesso Verstappen recentemente ha paventato l’ipotesi di un addio, non solo alla Red Bull, anche alla F1. Com’è noto, ha avuto uno scontro con la FIA per quanto riguarda il tema del linguaggio utilizzato dai piloti nei team radio. Ed è stato anche punito a fare dei lavori socialmente utili per aver utilizzato un linguaggio volgare nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Singapore. Un provvedimento che ha scatenato ulteriormente la sua rabbia.

F1, Verstappen via dalla Red Bull prima del 2028?

Alla Formula 1 non conviene perdere uno come Verstappen e probabilmente lui stesso ha solo voluto lanciare una provocazione. Anche se non dovesse lasciare il campionato, non è totalmente esclusa l’ipotesi di vederlo con addosso colori diversi da quelli Red Bull prima dell’attuale scadenza contrattuale.

Helmut Marko, super consulente della Red Bull, ha parlato chiaro in un’intervista a Motorsport-Magazin: “I contratti dei piloti di vertice contengono delle clausole di uscita che sono sostanzialmente basate sulle performance delle macchine. Se il team o il pilota non sono contenti di qualcosa, allora è possibile che il pilota lasci prima della fine del contratto. Ci è già accaduto con Vettel“. Quando gli è stato chiesto se nel 2026 avrebbe visto Verstappen entrare nel suo ufficio a Graz per lamentarsi della monoposto, Marko ha replicato così: “Non credo che in quel caso verrà nel mio ufficio, sarà già su un’altra macchina“.

Il 2026 è l’anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sui motori e ogni casa è impegnata a farsi trovare pronta. Red Bull sarà a tutti gli effetti motorista, anche se in collaborazione con Ford, e oggi è difficile dire quali saranno i valori in pista per quell’anno. Molto probabilmente Verstappen correrà con l’attuale scuderia almeno fino al 2026 e durante la stagione si ritroverà a valutare se andare avanti o eventualmente utilizzare la clausola di uscita. Tutto dipenderà dalle performance della macchina.

Ovviamente, tutti i top team della F1 saranno in agguato. Da tempo si parla di Mercedes e Aston Martin come principali candidati al suo ingaggio. Per quanto riguarda la Ferrari, almeno fino al 2026 la coppia sarà Leclerc-Hamilton. Poi vedremo cosa succederà, se ci sarà uno spiraglio per l’eventuale arrivo di Verstappen.