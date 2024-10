La stella dell’under 21 nel mirino: il Milan pronto a chiudere il colpo

il giocatore, nato in Australia, nel mirino del Milan. Ecco di chi si tratta. I rossoneri potrebbero prenderlo nel nuovo anno

Nel 2025 potremmo vedere un Milan sempre più italiano. Il club rossonero è pronto a cambiare strategia, affidandosi ad un numero maggiore di calciatori cresciuti nel nostro paese.

Il Diavolo è chiaramente in attesa dell’esplosione dei vari Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Mattia Liberali, ma nel frattempo sta sondando il terreno alla ricerca di nuovi talenti, che possano dare una mano alla squadra. I tifosi sognano chiaramente il rientro alla base di Daniel Maldini, che può essere acquistato dal Monza a metà del prezzo.

In queste ultime settimane, inoltre, si è tanto parlato di Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista della Nazionale di Luciano Spalletti sarebbe perfetto per il Milan, ma il suo valore è già schizzato alle stelle, con Urbano Cairo che gongola in vista di un’importante plusvalenza. Difficile, infatti, che l’ex Empoli lasci il Piemonte per meno di 30 milioni di euro. Oltre al prezzo, però, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza di top team come Chelsea, Manchester City e Real Madrid. In Italia, inoltre, piace anche all’Inter e al Napoli.

Ma anche spostandoci in altri ruoli, il Diavolo potrebbe parlare un po’ più italiano. I rossoneri stanno cercando pure un terzino, che sappia ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez, ma che all’occorrenza possa giocare anche a destra. Indizi che portano a Fabiano Parisi, che alla Fiorentina è chiuso e che potrebbe varcare i cancelli di Milanello in cambio di Yacine Adli.

Milan, occhi puntati in casa Sassuolo: piace Volpato

Il Milan, però, sta guardando tanto anche ai giovani dell’Under 21. E’ notizia di questi giorni l’interessamento per Nicolò Bertola, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con lo Spezia. Piace tanto anche a Inter e Juventus, ma non è l’unico azzurrino finito nel mirino del Diavolo.

I rossoneri, infatti, stanno seguendo con estrema attenzione anche Cristian Volpato. Anche il giocatore classe 2003, nato a Camperdwon, in Australia, non milita in Serie A, come Bertola, ma con la maglia neroverde del Sassuolo. L’attaccante di destra ha giocato in stagione solamente tre partite in Serie B e due in Coppa Italia: al momento così ha segnato in una sola circostanza, nell’ultima sfida contro il Cittadella. Occhi puntati, dunque, in Cadetteria per il Milan, che ha intenzione di aggiungere in rosa sempre più italiani.