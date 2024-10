Fofana, dai dubbi alle esaltazioni: è l’uomo che mancava al Milan

Grande prestazione di Fofana in Milan-Udinese: l’ex Monaco ha confermato quanto è importante per la squadra di Fonseca.

La vittoria del Milan contro l’Udinese è stata fondamentale. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nella giornata precedente, era importante tornare alla vittoria e non rischiare di perdere ulteriore contatto dalle prime della classifica. Inoltre, un risultato negativo avrebbe appesantito il clima attorno a Paulo Fonseca e al gruppo.

L’ingiusta espulsione di Tijjani Reijnders al 29′ ha complicato i piani dei rossoneri, precedentemente passati in vantaggio con il gol di Samuel Chukwueze. Non sono mancate alcune occasioni per fare il 2-0, però la squadra ha dovuto prestare grande attenzione in fase difensiva per evitare di subire il pareggio dei friulani, che per due volte si sono visti annullare un gol. Se il Diavolo ha complessivamente tenuto, rischiando il giusto considerata l’inferiorità numerica, è anche grazie all’ottima prestazione di Youssouf Fofana.

Fofana è da Milan: serve l’alternativa

Nel momento in cui Reijnders è stato espulso, il ruolo di Fofana in mezzo al campo è diventato ancora più importante. Fonseca non ha subito inserito un altro mediano, lo ha fatto solo dopo l’intervallo mettendo Yunus Musah al posto di Noah Okafor. E anche quando è entrato il nazionale americano, è stato l’ex Monaco il padrone del reparto, anche perché il compagno di squadra deve ancora crescere tanto per diventare un centrocampista solido in fase difensiva.

Fofana si è dimostrato molto intelligente tatticamente, ha avuto una buona lettura dell’azione in diverse situazioni, ha recuperato alcuni palloni importanti, ha gestito efficacemente il pressing sugli avversari ed è stato abbastanza preciso palla al piede. È stato in grado di dare l’equilibrio e l”ordine che servivano a Milan rimasto inferiorità numerica e che inevitabilmente in alcuni momenti ha un po’ sofferto le iniziative dell’Udinese.

Siamo solo in una fase iniziale della stagione, però il nazionale francese sta convincendo da un po’ di partite a questa parte. Dal derby vinto contro l’Inter ha cominciato a esprimersi sui livelli sperati dalla dirigenza, da Fonseca e dai tifosi quando è stato acquistato per 20 milioni di euro più bonus dal Monaco. Le prime apparizioni in maglia rossonera non erano state esaltanti e non erano mancate le critiche, qualcuno temeva che fosse stato un errore investire su di lui.

Con il tempo Fofana sta dimostrando di essere il giocatore che serviva al Milan già dopo l’addio di Franck Kessie. Anzi, una vera alternativa dell’ivoriano andava presa già quando lui era ancora in squadra. A maggior ragione serviva dopo dopo la sua partenza, ma il club ha sbagliato delle scelte sia con la coppia Maldini-Massara che successivamente. Nel mercato estivo 2024 è arrivata la soluzione e adesso diventa fondamentale anche avere un centrocampista in grado di alternarsi all’ex Monaco. Nel 2025 bisognerà intervenire, soprattutto se Musah non avrà l’evoluzione immaginata da Fonseca.