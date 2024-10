Il Milan si tira indietro, colpo di scena: salta l’affare

Un giocatore spesso accostato al club rossonero potrebbe finire altrove: Moncada e Ibrahimovic sembrano guardare ad altri obiettivi.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il Milan e ci si aspetta qualche rinforzo già nella sessione estiva del calciomercato. Un paio di nuovi giocatori potrebbero arrivare, ma dipenderà anche dalle cessioni. In questo senso, Luka Jovic è uno indicato a partire, dato che sta trovando pochissimo spazio.

A proposito di attacco, sarà interessante vedere cosa succederà a fine stagione. Tammy Abraham è arrivato dalla Roma in prestito secco ed è presto per dire che il Milan intavolerà una trattativa per il suo acquisto a titolo definitivo. Tutto dipenderà dal suo rendimento. Considerando che ha un contratto che scade a giugno 2026, il suo cartellino potrebbe avere un costo non eccessivo. Il problema maggiore potrebbe rivelarsi lo stipendio, visto che l’accordo con il club giallorosso prevede circa 4,5 milioni di euro netti annui.

Milan, accantonato un “vecchio” obiettivo per l’attacco

Per l’estate 2025 ci sarebbe anche la possibilità di ricorrere a un colpo a “parametro zero”, visto che c’è un centravanti di valore a cui scadrà il contratto nel prossimo giugno. Ci riferiamo a Jonathan David, che già in passato è stato più volte accostato al Diavolo.

Il nazionale canadese non vuole rinnovare con il Lille, in cui gioca dal 2020 e con il quale ha finora totalizzato 92 gol e 20 assist in 197 presenze. È certamente pronto per fare uno step nella sua carriera e approdare in una squadra più ambiziosa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il Milan in questo momento non rappresenta un’opzione per il futuro di David.

L’attaccante vuole uno stipendio alto (più di 3 milioni netti annui) e bisogna considerare anche le corpose commissioni richieste dagli agenti. Questo tipo di operazioni non sono mai a “parametro zero”, soprattutto le commissioni possono essere un fattore particolarmente decisivo. E si sa che il Milan poco aperto ad assecondare le pretese economiche dei procuratori.

Moretto spiega che Inter e Juventus si sono già mosse per David, vogliono mettersi in una buona posizione rispetto alle altre concorrenti. Il Barcellona monitora la situazione, però non ha ancora avviato contatti diretti. L’Atletico Madrid in passato si era fatto avanti, ma oggi non appare in prima fila. Attenzione alle società della Premier League, da lì possono arrivare offerte importanti per il 24enne canadese.