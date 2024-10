Niente da fare per il Milan, l’annuncio blocca il ritorno

Colpo di scena importante in casa Milan, arriva l’annuncio che complica i discorsi su un possibile ritorno: non c’è nulla da fare

Si complicano i piani di mercato per il Milan. In un momento storico in cui, con tutta probabilità, l’attenzione dei tifosi è concentrata soprattutto sul campo e sui risultati, che continuano ad arrivare in maniera altalenante, la dirigenza sta lavorando anche sul futuro. Cercando di individuare i possibili rinforzi per poter migliorare la rosa attuale e quella, eventualmente, della prossima stagione. Tra questi, c’è chi sognava un possibile ritorno di un nome che in rossonero potrebbe ancora dare molto. A quanto pare la pista è però molto più complicata da percorrere di quanto si potesse immaginare.

In un calcio che di romantico ha sempre meno, immaginare il ritorno di un grande campione, di uno di quelli che con la maglia del Milan ha già fatto la storia, è quasi impossibile. Negli scorsi mesi si è parlato di un Kessié lusingato da un possibile rientro a Milano, in queste settimane addirittura di un possibile comeback di Sandro Tonali dopo sole due stagioni complicatissime, per tanti motivi, in Premier. Riportarlo in rossonero, per questione di costi, sembrerebbe però davvero difficile.

Per quanto riguarda i campioni d’Italia 2022 un ritorno alla base appartiene solo al campo dell’immaginazione. Tuttavia la dirigenza sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa nel presente e nel futuro, e in agenda avrebbe inserito anche il possibile ritorno di un altro ex rossonero, grande protagonista in Serie A in questo inizio di stagione. Un affare che, se fino a poche settimane fa poteva sembrare scontato, oggi rischia di complicarsi a sua volta, dopo le dichiarazioni arrivate nelle ultime ore.

Milan, si complica la pista del ritorno: l’ex rossonero potrebbe essere riscattato

A volte nel mondo del calcio bisogna avere pazienza. Anche i più grandi talenti hanno bisogno di tempo per maturare ed esplodere, o magari della giusta piazza in cui poter giocare con continuità e fiducia. Lo hanno dimostrato negli ultimi anni tanti talenti rossoneri esplosi lontani da Milano o da Milanello.

Ultimo esempio di questa lunga lista è Devis Vasquez, il portierone colombiano che in questa stagione sta difendendo i pali dell’Empoli, dopo aver girovagato nella scorsa stagione tra Sheffield Wednesday e Ascoli.

Grande rivelazione tra le file degli azzurri di Toscana, l’estremo difensore a suon di parate e clean sheet aveva attirato nuovamente l’attenzione dei vertici del Milan, pronti a riportarlo alla base già dalla prossima stagione, come vice Maignan o magari anche come possibile nuovo titolare, in caso di cessione del francese.

L’operazione potrebbe però non essere scontata. L’ottimo impatto avuto a Empoli potrebbe infatti convincere la dirigenza toscana a fare almeno un tentativo per riscattarlo, come confermato ai microfoni di DAZN dalla vice presidente Rebecca Corsi: “Lo stiamo prendendo in considerazione“.

Resta da capire se si riuscirà a trovare un accordo sulla cifra di un eventuale riscatto. La sua valutazione attualmente è infatti sui 2 milioni di euro, ma sta crescendo prestazione dopo prestazione, e chissà che di questo passo non possa diventare troppo elevata per un club lungimirante ma piccolo come quello della famiglia Corsi.