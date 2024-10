Osservato speciale a San Siro: gli occhi del Milan sul talento del Club Bruges

A San Siro arriva il Club Bruges: occhi del Milan su un talento della squadra belga, una promessa del calcio europeo

Dopo la serata al cardiopalma di sabato contro l’Udinese, il Milan torna in campo ancora a San Siro ma stavolta in Champions League. I rossoneri affrontano il Club Bruges in quella che è la terza giornata della competizione europea. Ad oggi la squadra di Paulo Fonseca ha zero punti in classifica a causa delle due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ora ha l’occasione per finalmente vincere.

Un’opportunità da non sbagliare, in alcun modo. Fonseca sa bene che stavolta non può permettersi passi falsi, altrimenti la speranza di passare al turno successivo di Champions League si complica sul serio. Certo, ci sono ancora tante partite e molte di queste alla portata, ma il rischio è troppo grande per continuare a lasciare punti per strada. Il Club Bruges è una squadra di grande qualità e con tanti talenti; uno di questi può diventare l’osservato speciale nel match di oggi perché il suo nome è da tempo accostato ai rossoneri. E presto potrebbe anche diventare un serio obiettivo di mercato.

Dal Club Bruges al Milan, la storia si ripete: che talento!

Si tratta di Maxim De Cuyper, un terzino sinistro di grandissime doti. Classe 2000, è già da tempo nelle rotazioni della Nazionale ed è sempre più in rampa di lancio. La scorsa estate poteva essere quella del grande salto ma alla fine è rimasto in Belgio per completare il suo percorso di crescita, che fa davvero ben sperare. C’è chi è pronto a scommettere che nel giro di pochi anni possa diventare un top del riolo.

Il Milan per adesso non ha avviato contatti seri col Club Bruges, al massimo sondaggi e richiesta di informazioni. Il problema è che De Cuyper è interessato ad un club che gli possa garantire un ruolo da protagonista, così da permettere alla sua carriera finalmente di spiccare il volo. I rossoneri in quel ruolo sono coperti da uno dei migliori al mondo, cioè Theo Hernandez; ed è difficile pensare che un ragazzo come il belga possa decidere di fare soltanto il suo vice e giocare quindi poche volte durante l’anno. La pista però continua ad essere calda, soprattutto se le cose con Theo in sede di rinnovo non dovessero mettersi bene. Se a giugno la situazione continuerà ad essere in stallo come adesso, allora non è da escludere anche l’ipotesi cessione in estate. A quel punto servirebbe un sostituto: e De Cuyper può diventare il prescelto.