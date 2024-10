Colpo in Serie A, il Milan ha scelto il nuovo difensore

Colpo in difesa per il Milan: il rinforzo giusto è stato individuato in Serie A, è una rivelazione del nostro campionato

Il Milan è ripartito col piede giusto dopo la sosta. Le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina avevano fatto scattare di nuovo l’allarme dopo la prima crisi di inizio stagione, ma la risposta sul campo della squadra è stata positiva con due vittorie di file contro Udinese e Club Brugge. Adesso però è arrivato il momento di dare continuità a prestazioni e, quindi, anche ai risultati.

Paulo Fonseca sta facendo un ottimo lavoro finora: la strada è lunga e difficile ma è quella giusta. Inoltre, sta convincendo anche la sua gestione della rosa e, in particolare, di alcune individualità: Leao non è più intoccabile, anzi, oggi la sensazione è che il Milan giochi meglio senza di lui. Sarà importante in queste settimane fare le scelte giuste visto che, da qui alla prossima sosta di novembre, ci saranno tantissime partite ravvicinate e tutte molto complicate. Per fortuna Fonseca sta recuperando gli infortunati ma la sensazione è che in difesa la coperta sia un po’ corta e forse bisogna intervenire sul mercato.

Un italiano al Milan, individuato il rinforzo giusto in difesa

Al momento ci sono quattro giocatori per due ruoli. Malick Thiaw è tornato a disposizione e contro l’Udinese ha fatto anche un’ottima partita. Ad oggi però i titolari sono Tomori e Gabbia. L’italiano è l’unica certezza mentre gli altri tre, compreso il nuovo acquisto Pavlovic, devono migliorare e crescere per interpretare al meglio la nuova fase difensiva di Fonseca.

In caso di emergenza il Milan attingerà dall’U23 ma non è da escludere un possibile intervento sul mercato già nel mese di gennaio. I rossoneri hanno bisogno di italiani: non per una questione di ideali ma, piuttosto, per risolvere il problema liste. In questo inizio di Serie A si stanno mettendo in luce diversi talenti e uno in particolare sembra aver colpito i dirigenti milanista. Si tratta di Mattia Viti, difensore centrale dell’Empoli, classe 2002. Migliora mese dopo mese e gennaio potrebbe essere la sua occasione per fare un salto di qualità; i toscani però potrebbero anche decidere di aspettare così da far aumentare ancor di più la sua valutazione economica. Ad oggi il valore del cartellino è di circa 10 milioni, vedremo se il Milan avrà la voglia di investire questa cifra per completare un reparto che forse merita rinforzi, sia sul piano tecnico-tattico che numerico. Con Viti non ci sarebbe problema di liste.