Si sposta a destra, Fonseca è pronto a cambiargli ruolo

Cambio di ruolo in vista per un calciatore del Milan con Paulo Fonseca che sta pensando di cambiargli ruolo passandolo dalla fascia sinistra alla destra.

Le vittorie contro Udinese e Bruges hanno ridato serenità all’ambiente Milan con i rossoneri che però non possono permettersi altri passi falsi e domani se la vedranno nell’anticipo di campionato contro il Bologna.

Paulo Fonseca sta cercando di studiare le mosse sia per la partita contro i rossoblu che in vista del prosieguo della stagione. Il tecnico portoghese sembra aver in mente dei nuovi cambiamenti per la formazione con l’idea di cambiare ruolo ad un giocatore che si sta mettendo in mostra nelle ultime uscite. Le esclusioni eccellenti che l’ex allenatore del Lille ha operato durante gli ultimi impegni del club hanno dato il metro di come il tecnico voglia perseguire la sua strada senza alcun tipo di condizionamento ed è pronto a stupire ancora.

Milan, Fonseca pensa ad un cambio di ruolo: a breve l’esperimento

Una delle ultime idee di Paulo Fonseca per la difesa del Milan è quella di spostare sulla fascia destra Filippo Terracciano. Il giovane difensore è stato utilizzato in più di un’occasione sulla fascia sinistra per sostituire Theo Hernandez. Le buone prestazioni fornite dall’ex Verona hanno portato il tecnico portoghese a valutare la possibilità di schierarlo a destra.

Terracciano, ai tempi del Verona, agiva prevalentemente sulla fascia destra come quinto di centrocampo. La sua duttilità gli ha dato l’opportunità di essere un jolly per tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione, schierandolo sia da esterno di centrocampo, che da mediano, passando al ruolo di terzino fino a quello di centrale difensivo.

Le buone partite giocate al posto di Theo Hernandez stanno portando Paulo Fonseca a pensare di schierarlo come terzino destro diventando di fatto una nuova alternativa a Emerson Royal e Calabria. Considerato il sempre più probabile addio dell’ex capitano rossonero a fine stagione, Filippo Terracciano potrebbe rappresentare il terzino destro del futuro in casa rossonera.

Il classe 2003, dopo una seconda parte di stagione non facile agli ordini di Stefano Pioli, è pronto a riscattarsi con Paulo Fonseca che sembra volergli dare sempre più spazio. Il passaggio a destra potrebbe dargli l’opportunità di giocarsi il posto con gli altri due terzini che finora non hanno convinto a pieno tecnico e critica alternando partite positive ad altre meno soddisfacenti.