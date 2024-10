Il Milan si inserisce alla corsa al gioiello della Roma: tentativo per giugno

Il Milan ha messo nel mirino un big della Roma in vista della prossima stagione con i rossoneri che si inseriscono nella corsa al calciatore, seguito da altre grandi squadre italiane e non.

In casa Milan tiene banco il rinvio della partita contro il Bologna che complica e non poco i piani dei rossoneri costretti a rigiocare la sfida con ogni probabilità non prima di marzo e ad affrontare il Napoli senza Reijnders e Theo Hernandez squalificati.

Una brutta tegola per il club meneghino che fino all’ultimo ha provato a spingere per giocare il match che è stato rinviato per volere del sindaco di Bologna. I rossoneri sono tornati subito al lavoro in vista della partita di martedì sera che li vedrà contrapposti al Napoli capolista ma nel frattempo la dirigenza ha un occhio vigile sul mercato. Tra i nomi nuovi che il Milan ha messo nella lista dei desideri c’è un punto di forza della Roma giunto con ogni probabilità alla fine del suo ciclo in giallorosso.

Milan, il nome nuovo del mercato arriva dalla Roma: assalto rossonero

Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino del Milan. Il centrocampista rossonero piace molto al club meneghino che vorrebbe approfittare del momento non semplice che il giocatore sta vivendo nella capitale. Dopo un paio di annate giocate ad alti livelli, il classe 1996 sta facendo fatica a ripetersi ed è finito nel mirino di critica e tifosi.

Il suo contratto con la Roma scadrà nel giugno del 2026 ed al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo del contratto. Tra calciatore e società non ci sono stati incontri e la sensazione è che si possa giungere ad una separazione in vista della prossima estate. La Roma, infatti, non vuole rischiare di perderlo a zero dopo un anno ed è pronta a dare l’ok alla sua partenza a fine campionato.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Roma (come dimostrato dagli affari Saelemaekers e Abraham) potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione con i rossoneri pronti ad affondare il colpo non appena terminerà questa stagione. Per questioni di ingaggio appare difficile che il Milan possa decidere di trattenere Abraham in rossonero a meno di una decurtazione dello stipendio da parte dell’inglese ma Saelemaekers potrebbe restare nella capitale e diventare una pedina di scambio per Pellegrini.

Il centrocampista giallorosso, per questioni contrattuali, potrebbe partire per una somma intorno ai 15-16 milioni di euro permettendo alla Roma di incassare ad un anno dalla scadenza del contratto ed al Milan di portare a casa un ottimo centrocampista a prezzi contenuti.